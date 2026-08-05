La nostalgia volvió a ser protagonista en las redes sociales gracias a Shakira. La cantante colombiana sorprendió a millones de seguidores al recrear una de las fotografías más recordadas de su carrera, una imagen tomada en 1997 que, con el paso de los años, se convirtió en uno de los memes más populares de internet.
La fotografía original fue captada durante una visita de la barranquillera a la redacción del diario El Heraldo de Barranquilla.
En ella aparecía sentada frente a una computadora con una expresión de total concentración. Décadas después, esa escena se volvió viral y fue utilizada en cientos de publicaciones y memes relacionados con el trabajo, la tecnología y las situaciones cotidianas.
Casi 30 años después, Shakira decidió rendir homenaje a ese momento recreando la imagen con una fotografía muy similar. La artista compartió el resultado en su cuenta de Instagram y acompañó la publicación con un mensaje que hizo sonreír a sus seguidores: "Me da la impresión de que ya he visto esto hace algún tiempo".
La publicación acumuló miles de reacciones y comentarios de fanáticos que recordaron la fotografía original y celebraron el sentido del humor de la intérprete de 'Hips Don't Lie', 'Ojos Así' y 'Antología'. Aunque la recreación hace parte de una campaña publicitaria, muchos usuarios destacaron que la cantante supo convertir un recuerdo del pasado en un nuevo fenómeno viral.
El gesto también refleja la cercanía que Shakira mantiene con su comunidad digital, aprovechando referencias que forman parte de la cultura de internet. Su capacidad para conectar con distintas generaciones ha sido una de las claves de su permanencia en la industria musical.
La barranquillera atraviesa uno de los momentos más exitosos de su carrera con 'Las mujeres ya no lloran world tour', una gira que ha agotado entradas en varios países y que reafirma su impacto mundial. Con esta divertida recreación, Shakira volvió a demostrar que sabe reírse de sí misma y convertir un meme en un momento inolvidable para sus seguidores.