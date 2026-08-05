La actriz Mariana Gómez se convirtió en mamá y así lo confirmó en redes

La noticia llega después de varios meses en los que la artista compartió con sus seguidores algunos de los momentos más importantes de su embarazo. En marzo sorprendió al anunciar que estaba esperando su primer bebé y, semanas más tarde, reveló que se trataba de una niña mediante un emotivo video que también tuvo gran acogida en redes sociales.

Mariana Gómez se ha consolidado como una de las actrices más queridas de la televisión colombiana. Su interpretación de Irma "El Huracán" en La Reina del Flow la convirtió en una de las figuras más recordadas de la exitosa serie. Además, ha protagonizado producciones como Arelys Henao: Canto para no llorar y La Influencer, demostrando su versatilidad tanto en la actuación como en la música.

Con el nacimiento de su hija, la actriz inicia una nueva etapa personal en la que combinará la maternidad con su carrera artística. Mientras tanto, la publicación continúa recibiendo mensajes de cariño y buenos deseos, confirmando el afecto que el público siente por Mariana Gómez y celebrando junto a ella la llegada de la nueva integrante de su familia.