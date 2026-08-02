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Ghetto Kids invitaron a Shakira a visitar Uganda tras éxito de 'Dai Dai'

Los bailarines ugandeses, que participaron en la promoción de la canción Dai Dai, sorprendieron a la artista colombiana con una invitación para conocer su país.
The Ghetto Kids y Shakira
Créditos:
Instagram

La conexión entre Shakira y los Ghetto Kids continúa fortaleciendo el alcance internacional de 'Dai Dai', una de las canciones más recientes de la artista barranquillera. 

Después de participar en la promoción del sencillo con una coreografía que rápidamente se hizo viral en redes sociales, el grupo de bailarines ugandeses sorprendió a la cantante con una emotiva invitación para que visite su país.

A través de sus plataformas digitales, los integrantes de Ghetto Kids expresaron el cariño y la admiración que sienten por la intérprete colombiana. En un mensaje dirigido a la artista, manifestaron su deseo de recibirla en Uganda y aseguraron que esperan con entusiasmo el momento en el que pueda conocer de cerca la cultura y la energía de su tierra.

"No podemos esperar para verte en Uganda", escribieron los jóvenes bailarines, quienes se han convertido en un fenómeno mundial gracias a sus coreografías y al contenido que comparten en redes sociales.

¿Quiénes son los Ghetto Kids?

La relación entre Shakira y el grupo comenzó a consolidarse durante la promoción de Dai Dai, cuando los Ghetto Kids participaron en un video grabado junto a la cantante en Times Square, Nueva York. La colaboración llamó la atención de millones de usuarios y fue ampliamente compartida por seguidores de la artista y del colectivo de baile, que celebraron la unión entre el talento latino y africano.

La invitación también ha sido interpretada por los fanáticos como una muestra del impacto global que sigue teniendo Shakira, cuya música continúa cruzando fronteras y conectando con diferentes culturas. Los Ghetto Kids, conocidos por transformar historias de superación en mensajes de esperanza a través del baile, destacaron el privilegio que representó trabajar con una de las artistas latinas más influyentes del mundo.

Hasta el momento, Shakira no ha respondido públicamente a la invitación. Sin embargo, el mensaje ha despertado gran expectativa entre sus seguidores, quienes ya imaginan un posible encuentro entre la cantante y el reconocido grupo en territorio africano.

Mientras tanto, Dai Dai continúa consolidándose como uno de los lanzamientos más comentados de la artista, impulsado por una estrategia que ha unido a creadores de contenido y bailarines de diferentes países, reafirmando el alcance internacional de la música de Shakira.

Shakira
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