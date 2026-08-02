Antonia Botero, de 'Los chicaneros', reveló que perdió otro bebé

La creadora de contenido Antonia Botero, conocida por hacer parte del grupo 'Los chicaneros', conmovió a sus seguidores al compartir una de las noticias más difíciles de su vida. A través de sus redes sociales confirmó que perdió el bebé que esperaba junto a su esposo, Chavi, una situación que revive el dolor que ambos ya habían experimentado en el pasado.
- Lea también: Influenciadores colombianos que aportan socialmente
La pareja publicó un emotivo mensaje para despedir a la pequeña Ema, nombre que habían escogido para su hija. En la imagen compartida se observa una ecografía acompañada de flores, una vela y un peluche, elementos con los que quisieron rendir homenaje a la bebé que no pudo nacer.
En su publicación, Antonia expresó el inmenso amor que sentían por Ema desde el momento en que conocieron su existencia y aseguró que, aunque su paso por sus vidas fue breve, siempre ocupará un lugar especial en sus corazones. También recordó a Thiago y Gael, los otros dos bebés que la pareja perdió durante embarazos anteriores, dejando claro que cada uno de ellos hace parte de la historia de su familia.
Tras hacer pública la noticia, la pareja recibió cientos de mensajes de apoyo, pero también algunas críticas por compartir un momento tan íntimo. Ante estos comentarios, Chavi decidió explicar por qué optaron por hablar abiertamente sobre su duelo.
El creador de contenido aseguró que nunca han contado estas experiencias para llamar la atención o generar impacto en redes sociales. Por el contrario, afirmó que su intención es visibilizar una realidad que viven muchas familias y brindar esperanza a quienes atraviesan una pérdida gestacional.
Además, recordó que desde hace varios años los médicos les habían advertido sobre las dificultades que podrían enfrentar para tener hijos. Sin embargo, ambos mantienen la esperanza gracias al nacimiento de Natanael, su llamado "bebé arcoíris", quien llegó después de las pérdidas anteriores y se convirtió en un símbolo de fortaleza para la familia.