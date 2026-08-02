Antonia Botero, de 'Los chicaneros', reveló que perdió otro bebé

La creadora de contenido Antonia Botero, conocida por hacer parte del grupo 'Los chicaneros', conmovió a sus seguidores al compartir una de las noticias más difíciles de su vida. A través de sus redes sociales confirmó que perdió el bebé que esperaba junto a su esposo, Chavi, una situación que revive el dolor que ambos ya habían experimentado en el pasado.

Lea también: Influenciadores colombianos que aportan socialmente

La pareja publicó un emotivo mensaje para despedir a la pequeña Ema, nombre que habían escogido para su hija. En la imagen compartida se observa una ecografía acompañada de flores, una vela y un peluche, elementos con los que quisieron rendir homenaje a la bebé que no pudo nacer.

En su publicación, Antonia expresó el inmenso amor que sentían por Ema desde el momento en que conocieron su existencia y aseguró que, aunque su paso por sus vidas fue breve, siempre ocupará un lugar especial en sus corazones. También recordó a Thiago y Gael, los otros dos bebés que la pareja perdió durante embarazos anteriores, dejando claro que cada uno de ellos hace parte de la historia de su familia.