Distrito habilita nuevos carriles en la avenida 68

La habilitación hace parte de los avances del grupo 1 del proyecto de la avenida 68 y permitirá mantener la circulación mientras continúan las obras de la futura troncal de TransMilenio.

Además, el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) informó que durante agosto iniciará la apertura parcial del nuevo puente de Venecia, que ya registra un avance del 97,43 %.

En una primera fase entrarán en operación un ramal para los buses de TransMilenio y un puente curvo que permitirá a los vehículos provenientes de Soacha incorporarse directamente hacia el norte por la avenida 68.

El Distrito prevé que el puente quede completamente habilitado antes de finalizar el año.