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Distrito habilita nuevos carriles en la avenida 68

La intervención en el sector del puente de Venecia busca agilizar la movilidad de quienes ingresan desde Soacha. Además, en agosto comenzará la apertura parcial del nuevo puente.
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La Alcaldía de Bogotá puso en funcionamiento dos nuevos carriles en la vía paralela del costado sur del puente de Venecia, como parte de las obras de la avenida 68 para mejorar la movilidad en el sur de la ciudad.

Según el Distrito, la medida facilitará el tránsito de los vehículos que ingresan desde Soacha hacia la avenida NQS y ayudará a disminuir la congestión en uno de los corredores con mayor flujo vehicular de la capital.

 

La habilitación hace parte de los avances del grupo 1 del proyecto de la avenida 68 y permitirá mantener la circulación mientras continúan las obras de la futura troncal de TransMilenio.

Además, el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) informó que durante agosto iniciará la apertura parcial del nuevo puente de Venecia, que ya registra un avance del 97,43 %.

En una primera fase entrarán en operación un ramal para los buses de TransMilenio y un puente curvo que permitirá a los vehículos provenientes de Soacha incorporarse directamente hacia el norte por la avenida 68.

El Distrito prevé que el puente quede completamente habilitado antes de finalizar el año.

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