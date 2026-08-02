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Envían a prisión a cinco implicados en el caso de María Camila Potosí

Un juez ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario contra los cinco procesados por el crimen de la joven de 21 años, ocurrido en Cali.
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Un juez de control de garantías envió a prisión a Yulieth Cecilia Angulo Escobar y a otros cuatro procesados por su presunta participación en el asesinato de María Camila Potosí, la joven de 21 años que tenía ocho meses de embarazo y cuyo caso conmocionó al país.

La medida de aseguramiento también cobija a Nitzon Stiven Mondragón Cuero, Kevin Alexis López Orozco, Juan José Narváez Rodríguez y Edwin García Zuluaga, quienes permanecerán en un centro carcelario mientras avanza el proceso judicial.

Según la Fiscalía General de la Nación, los cinco habrían participado en un plan para engañar a la víctima y llevarla hasta una vivienda donde, presuntamente, ocurrió el crimen. La investigación señala que Yulieth Angulo habría fingido un embarazo durante varios meses para ganarse la confianza de María Camila.

El ente acusador les imputó, de acuerdo con la presunta participación de cada uno, los delitos de feminicidio agravado, secuestro simple agravado, desaparición forzada agravada y alteración de elemento material probatorio. Ninguno aceptó los cargos.

El caso ocurrió el pasado 16 de julio en Cali. Días después fueron hallados el cuerpo de María Camila y, posteriormente, los restos de la bebé que esperaba.

La investigación continúa y serán los jueces de conocimiento quienes definan la responsabilidad penal de los procesados.

María Camila Potosí
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