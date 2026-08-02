Gobierno ofrece hasta $800 millones por responsables del atentado en Cúcuta

El Gobierno Nacional anunció una recompensa de hasta $800 millones por información que permita ubicar y capturar a alias 'David', señalado como uno de los presuntos responsables de ordenar el atentado con carro bomba contra el Comando de la Policía en Cúcuta.

Las autoridades también ofrecen hasta $150 millones por información que conduzca a la captura de alias 'Nay' o 'Nike', mientras que se mantiene una recompensa de hasta $350 millones para identificar a los demás responsables del ataque.