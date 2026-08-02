Sube a $350 millones la recompensa por atentado en Cúcuta

Durante el consejo de seguridad también se adoptaron nuevas medidas para fortalecer el orden público en la ciudad y su área metropolitana.

Entre ellas se encuentra el fortalecimiento del plan candado, que será ejecutado de manera conjunta por el Ejército Nacional y la Policía. Además, se implementará un Plan Integrado de Seguridad y Vigilancia para reforzar la presencia de la Fuerza Pública durante el cierre de la Feria de Cúcuta.

Las autoridades también confirmaron la instalación de un Puesto de Mando Unificado (PMU) permanente, desde donde se hará seguimiento a la información de inteligencia y a las denuncias ciudadanas mientras avanzan las investigaciones.

Según explicó el secretario de Seguridad de Norte de Santander, George Edinson Quintero, los recursos para la recompensa serán aportados por el Ministerio de Defensa ($200 millones), la Gobernación de Norte de Santander ($100 millones) y la Alcaldía de Cúcuta ($50 millones).

Pese al atentado, el alcalde de Cúcuta, Jorge Acevedo, confirmó que el concierto de clausura de la Feria de Cúcuta se realizará como estaba previsto, aunque contará con un dispositivo especial de seguridad para proteger a los asistentes.

Las autoridades atribuyen el atentado al ELN y continúan las operaciones para dar con los responsables.