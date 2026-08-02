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Ataque a autoridades indígenas en Florida, Valle, deja dos muertos

El atentado ocurrió durante una reunión de autoridades del resguardo Kwesx Yu Kiwe. Entre las víctimas mortales se encuentran un escolta de la UNP y un comunero indígena.
fallecido
Créditos:
Kienyke IA

Un atentado armado contra autoridades indígenas dejó un saldo preliminar de dos personas muertas y al menos cinco heridas en el municipio de Florida, Valle del Cauca, según denunciaron líderes políticos y reportes conocidos este sábado.

De acuerdo con la representante a la Cámara Ana Erazo, el ataque iba dirigido contra Julián Gutiérrez, Autoridad Indígena Mayor del resguardo Kwesx Yu Kiwe, mientras se desarrollaba una reunión de líderes indígenas en esa zona del departamento.

 

La información preliminar indica que entre las víctimas fatales se encuentran un escolta de la Unidad Nacional de Protección (UNP) y un comunero indígena. Además, al menos cinco personas resultaron heridas y fueron trasladadas a centros asistenciales para recibir atención médica.

Tras conocerse el atentado, la congresista pidió el despliegue inmediato de las autoridades para garantizar la seguridad de los sobrevivientes y reforzar la protección de los líderes sociales y las comunidades indígenas de la región.

El hecho ocurre en medio de un complejo panorama de seguridad en el suroccidente del país, una región que en los últimos meses ha registrado varios episodios de violencia contra la Fuerza Pública y las comunidades. Las autoridades avanzan en las investigaciones para establecer los responsables y esclarecer los móviles del ataque.

Valle del Cauca
Atentado
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