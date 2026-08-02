Ataque a autoridades indígenas en Florida, Valle, deja dos muertos

La información preliminar indica que entre las víctimas fatales se encuentran un escolta de la Unidad Nacional de Protección (UNP) y un comunero indígena. Además, al menos cinco personas resultaron heridas y fueron trasladadas a centros asistenciales para recibir atención médica.

Tras conocerse el atentado, la congresista pidió el despliegue inmediato de las autoridades para garantizar la seguridad de los sobrevivientes y reforzar la protección de los líderes sociales y las comunidades indígenas de la región.

El hecho ocurre en medio de un complejo panorama de seguridad en el suroccidente del país, una región que en los últimos meses ha registrado varios episodios de violencia contra la Fuerza Pública y las comunidades. Las autoridades avanzan en las investigaciones para establecer los responsables y esclarecer los móviles del ataque.