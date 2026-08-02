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De la Espriella encabezó retiro espiritual con su futuro gabinete en Atlántico

El presidente electo participó en un encuentro privado con los ministros y altos funcionarios que integrarán su gobierno, a pocos días de la posesión del próximo 7 de agosto.
Abelardo
Créditos:
Kienyke IA

A pocos días de asumir la Presidencia de la República, Abelardo de la Espriella reunió por primera vez a los integrantes de su futuro gabinete en un retiro espiritual realizado en Puerto Colombia, Atlántico.

La jornada, que se extendió por más de diez horas, tuvo lugar en las instalaciones del colegio Marymount, en el sector de Sabanilla, y contó con la participación de ministros, asesores y funcionarios designados para el nuevo Gobierno. Durante el encuentro se desarrollaron espacios de reflexión y actividades de carácter espiritual lideradas por representantes de la Iglesia Católica.

A través de su cuenta en X, De la Espriella explicó que el propósito de la reunión fue fortalecer los principios que guiarán su administración y consolidar el trabajo en equipo antes del inicio oficial de su mandato.

 

 

El retiro se llevó a cabo a puerta cerrada e incluyó la entrega de una Biblia a cada uno de los integrantes del futuro gabinete. La jornada también reunió a todo el equipo de gobierno que acompañará a Abelardo de la Espriella a partir del 7 de agosto, fecha en la que asumirá oficialmente la Presidencia de Colombia.

Abelardo De La Espriella
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