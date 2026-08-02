Incendio en ferry de Indonesia deja cinco muertos y 41 desaparecidos

Al menos cinco personas murieron y otras 41 permanecen desaparecidas tras el incendio del ferry Mutiara Sentosa 2, ocurrido este domingo frente a la isla de Madura, en la provincia de Java Oriental, Indonesia.
La embarcación cubría la ruta entre Surabaya y Makassar y transportaba 271 personas, entre pasajeros y tripulantes, cuando se reportó el incendio en alta mar. Hasta el momento, las autoridades han confirmado el rescate de 225 ocupantes, mientras continúan las labores para ubicar a los desaparecidos.
Videos difundidos en redes sociales muestran una espesa columna de humo saliendo del ferry mientras varios pasajeros, con chalecos salvavidas, se lanzaban al mar para escapar de las llamas. Embarcaciones cercanas participaron en el rescate antes de la llegada de los equipos de emergencia.
La Marina de Indonesia, la Agencia Nacional de Búsqueda y Rescate y varios barcos civiles continúan con la operación para localizar a los desaparecidos. Las autoridades indicaron que la causa del incendio aún es materia de investigación.
El accidente vuelve a poner el foco sobre la seguridad marítima en Indonesia, un archipiélago de más de 17.000 islas, donde el transporte en ferry es uno de los principales medios de conexión entre regiones y donde este tipo de emergencias se ha repetido en los últimos años.