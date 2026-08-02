Incendio en ferry de Indonesia deja cinco muertos y 41 desaparecidos

Al menos cinco personas murieron y otras 41 permanecen desaparecidas tras el incendio del ferry Mutiara Sentosa 2, ocurrido este domingo frente a la isla de Madura, en la provincia de Java Oriental, Indonesia.

La embarcación cubría la ruta entre Surabaya y Makassar y transportaba 271 personas, entre pasajeros y tripulantes, cuando se reportó el incendio en alta mar. Hasta el momento, las autoridades han confirmado el rescate de 225 ocupantes, mientras continúan las labores para ubicar a los desaparecidos.