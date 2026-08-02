Cientos de menores migrantes duermen a la intemperie en Ceuta

La emergencia se presenta en medio de una de las mayores crisis migratorias registradas en la zona. Las autoridades estiman que entre 50.000 y 60.000 migrantes llegaron a Ceuta esta semana, aunque la mayoría ya fue devuelta a Marruecos.

Los menores, sin embargo, permanecen bajo protección de la legislación española, que establece que deben recibir atención inmediata mientras se define su situación.

De acuerdo con el Ministerio del Interior de España, al menos 67 personas murieron al intentar llegar a nado al territorio español.

Mientras continúan las labores de control en la frontera, organizaciones y migrantes han advertido sobre la falta de alimentos, alojamiento y atención para los menores que permanecen en Ceuta.