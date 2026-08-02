Inicio
Mundo

Cientos de menores migrantes duermen a la intemperie en Ceuta

La crisis migratoria en el enclave español deja a cientos de niños y adolescentes sin alojamiento, mientras continúan las devoluciones hacia Marruecos.
CEUTA
Créditos:
EFE

Cientos de menores migrantes no acompañados permanecen durmiendo a la intemperie en Ceuta, territorio español fronterizo con Marruecos, tras la llegada masiva de personas que cruzaron a nado durante los últimos días.

Según la agencia AFP, muchos de los adolescentes aseguran que llevan varios días sin comer y pasan las noches en almacenes abandonados o sobre cartones, sin acceso a condiciones básicas de higiene.

 

La emergencia se presenta en medio de una de las mayores crisis migratorias registradas en la zona. Las autoridades estiman que entre 50.000 y 60.000 migrantes llegaron a Ceuta esta semana, aunque la mayoría ya fue devuelta a Marruecos.

Los menores, sin embargo, permanecen bajo protección de la legislación española, que establece que deben recibir atención inmediata mientras se define su situación.

De acuerdo con el Ministerio del Interior de España, al menos 67 personas murieron al intentar llegar a nado al territorio español.

Mientras continúan las labores de control en la frontera, organizaciones y migrantes han advertido sobre la falta de alimentos, alojamiento y atención para los menores que permanecen en Ceuta.

Ceuta
Migrantes
Siga a KIENYKE en Google News
Siga nuestro canal de WhatsApp
Más KienyKe
Bogotá
Más de 730.000 personas recibirán pasajes gratis en TransMilenio
Integracion
La Secretaría de Integración Social realizará en Agosto nuevas recargas dentro del programa Ingreso Mínimo Garantizado para apoyar a población en condición de vulnerabilidad.
Mundo
Trump dice que EE. UU. e Israel aplazarán ataques contra Irán
Trump
El presidente estadounidense aseguró que la decisión dependerá de que se alcance un acuerdo para reducir las tensiones. Mientras tanto, Washington mantiene la alerta para sus ciudadanos en Oriente Medio.
Bogotá
Distrito habilita nuevos carriles en la avenida 68
IDU
La intervención en el sector del puente de Venecia busca agilizar la movilidad de quienes ingresan desde Soacha. Además, en agosto comenzará la apertura parcial del nuevo puente.
Entretenimiento
Ghetto Kids invitaron a Shakira a visitar Uganda tras éxito de 'Dai Dai'
The Ghetto Kids y Shakira
Los bailarines ugandeses, que participaron en la promoción de la canción Dai Dai, sorprendieron a la artista colombiana con una invitación para conocer su país.