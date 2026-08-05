Cali tendrá ley seca y otras restricciones para el 7 de agosto

La Alcaldía de Cali anunció una serie de medidas especiales de seguridad y movilidad para el viernes 7 de agosto de 2026, día en el que se realizará la posesión presidencial de Abelardo De la Espriella en la Arena USC de la Universidad Santiago de Cali.

Las disposiciones buscan prevenir alteraciones del orden público, facilitar el desplazamiento de las delegaciones nacionales e internacionales y garantizar el desarrollo de la ceremonia, programada para las 3:00 p. m.

Este será el horario de la ley seca en Cali

La ley seca regirá en toda la ciudad desde las 6:00 a. m. hasta las 8:00 p. m. del viernes 7 de agosto.

Durante este periodo estará prohibida la venta y el consumo de bebidas alcohólicas en establecimientos comerciales, espacios públicos y lugares abiertos al público.

La Administración Distrital aclaró que la medida estará vigente únicamente durante esas 14 horas y no se extenderá a otros días, como señalaban algunas versiones difundidas antes del anuncio oficial.

Restricciones para vehículos de carga y trasteos

Las autoridades también restringirán la circulación de vehículos de carga, volquetas, automotores utilizados para transportar escombros y vehículos destinados a mudanzas o trasteos.

Esta medida comenzará el jueves 6 de agosto a las 8:00 a. m. y finalizará el sábado 8 de agosto a las 12:00 del mediodía.

El objetivo es facilitar los controles de seguridad, mantener despejados los principales corredores viales y reducir las dificultades de movilidad durante la llegada y salida de las delegaciones.

Venta de gasolina tendrá controles especiales

Durante el mismo periodo estará prohibida la venta o el transporte de gasolina y otros combustibles en pimpinas, bolsas, tanques portátiles, bidones u otros recipientes.

Las estaciones de servicio únicamente podrán suministrar combustible directamente en los tanques de carros y motocicletas.

Habrá cierres y desvíos en varias vías

La Secretaría de Movilidad advirtió que durante la jornada del 7 de agosto se presentarán afectaciones en corredores como la calle Quinta, la carrera Primera y la avenida Tercera Norte.

También habrá un cerramiento alrededor de la Universidad Santiago de Cali. En la calle Quinta se instalarán vallas inicialmente entre las carreras 56 y 66, pero la restricción podrá extenderse hasta el sector del Batallón, cerca de la carrera 80.

Por esta razón, los ciudadanos deberán planear sus recorridos, utilizar vías alternas y consultar los canales oficiales antes de desplazarse por el sur y otros sectores estratégicos de la ciudad.

Cali reforzará su operativo de seguridad

La posesión presidencial contará con la participación de más de 11.000 integrantes de la Fuerza Pública en Cali y su área metropolitana.

El dispositivo incluye controles en los accesos a la ciudad, vigilancia aérea y restricciones para el uso de drones particulares desde el 6 de agosto.

La Alcaldía de Cali y la Gobernación del Valle también ofrecieron una recompensa de hasta $500 millones por información que permita anticipar atentados o posibles alteraciones del orden público.

Las autoridades recomendaron atender las instrucciones de los organismos de seguridad, evitar las zonas con cierres y consultar fuentes oficiales antes de movilizarse durante la jornada.