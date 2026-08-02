Trump dice que EE. UU. e Israel aplazarán ataques contra Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que su país e Israel acordaron aplazar nuevos ataques contra Irán, siempre que se logre un acuerdo para reducir las tensiones en Oriente Medio.

A través de su red social Truth Social, el mandatario afirmó que la decisión responde a solicitudes de varios países de la región, aunque advirtió que Estados Unidos mantiene su capacidad militar lista en caso de que fracasen las negociaciones.

Trump señaló que un eventual acuerdo debería incluir la reapertura del estrecho de Ormuz, uno de los corredores marítimos más importantes para el comercio mundial de petróleo, y avances frente al programa nuclear iraní.

El anuncio se produjo después de que el Gobierno estadounidense recomendara a sus ciudadanos considerar abandonar Oriente Medio ante el riesgo de una nueva escalada del conflicto.

En los últimos días, medios estadounidenses informaron que Washington e Israel evaluaban ataques conjuntos contra infraestructura energética iraní. Sin embargo, Trump aseguró que esas acciones quedarían suspendidas si las conversaciones avanzan rápidamente.

Las tensiones entre Irán, Estados Unidos e Israel se mantienen desde hace varios meses y han generado preocupación internacional por el impacto que podría tener una mayor escalada en la estabilidad de la región y en los mercados energéticos.