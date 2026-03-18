Marcela García estrena proyecto en el mundo de la belleza

A propósito, KienyKe.com conversó con la emprendedora para conocer más sobre esta interesante apuesta.

KienyKe: ¿Tuviste presente a la mujer barranquillera que es fan del mundo de la belleza con este lip combo?

Marcela García: En Barranquilla, la mujer costeña en general, es una mujer que le gusta arreglarse, una mujer que disfruta arreglarse y sale a la calle, mejor dicho, no sé si tiene que ver el calor, que a uno le tocó muy duro y uno piensa en cómo sobrevivir a la guerra, con la humedad, con todo, pero hay algo en la esencia de la mujer caribe que le gusta comunicar a través de cómo se ve un arte y yo creo que eso lo que básicamente hicimos con este lip combo que es lo que yo quiero contar, la mujer costeña en la cartera lleva de todo para arreglarse, un lip combo no puede faltar porque en el transcurso del día se está alimentando esas ganas de demostrar lo que estamos sintiendo por dentro y eso es lo que yo siento que hacemos con el maquillaje, porque la mujer costeña es arriba en todo y es una parte de nuestra identidad y el maquillaje nos ayuda a comunicar precisamente eso.

KyK: ¿Qué tan importante es tener presente a la mujer latina con este proyecto?

MG: La presencia de la belleza de la mujer latina está en casa espacio de mi vida, es lo que yo veo cuando yo salgo, está en todo lo que nos hace a nosotras y por eso es que aplaudo mucho lo que hace Mac Cosmetics en cada país donde está, de poder impulsar el universo de cada país y poder combinarlo con lo que ellos son en su estética como marca, es una marca canadiense, tiene una cultura, una manera de contar las cosas, gracias a su poder de globalizarse y así vender la cultura de cada país y por eso es que son tan grandes.

La colaboración introduce un kit que reúne tres esenciales para lograr labios definidos, con acabado difuminado y un brillo sutil, alineado con las tendencias actuales del maquillaje.

El set incluye:

Lipglazer Glossy Liner (Velvet Teddy): delineador con acabado brillante que define, rellena y aporta volumen en un solo paso, gracias a su textura ligera tipo gel-crema.

M·A·Cximal Silky Matte Lipstick (Velvet Teddy): labial cremoso con manteca de cacao que ofrece hasta 12 horas de cobertura, hidratación inmediata y un acabado mate sedoso.

Lipglass Air Non-Sticky Gloss (Casual): gloss ligero, no pegajoso, con aceites botánicos que hidratan y aportan brillo natural durante todo el día.

Esta combinación busca crear un equilibrio entre definición, color intenso y luminosidad, tres pilares del estilo característico de Marcela.