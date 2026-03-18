Inicio
Mundo

Delcy Rodríguez destituye a Padrino López como ministro de Defensa en Venezuela

Mié, 18/03/2026 - 12:47
El cambio se da en medio de la reconfiguración del poder en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro.
Fotografía del 4 de febrero de 2026 que muestra al ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, en Caracas (Venezuela).
Créditos:
EFE/ Miguel Gutiérrez / ARCHIVO

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, destituyó este miércoles a Vladimir Padrino López como ministro de Defensa, poniendo fin a más de una década en el cargo y marcando uno de los movimientos más relevantes dentro de la actual reconfiguración del poder en el país.

En su lugar fue designado el general Gustavo González López, quien ha ocupado cargos clave en el aparato de seguridad del Estado.

La salida de Padrino López se produce en un contexto político excepcional, tras la captura de Nicolás Maduro durante un operativo militar estadounidense en Caracas a comienzos de 2026, hecho que llevó a Rodríguez a asumir la presidencia encargada del país.

Padrino López, una de las figuras más influyentes del chavismo y jefe de la Fuerza Armada durante años, había respaldado públicamente a Rodríguez en su rol como mandataria interina.

Su salida marca un punto de inflexión en la estructura de poder militar, clave en la estabilidad del gobierno.

Noticia en desarrollo...

Mundo
Venezuela
Delcy Rodríguez
Vladimir Padrino
Siga a KIENYKE en Google News
Siga nuestro canal de WhatsApp
Más KienyKe
Política
Francia Márquez propone una alianza del sur global con África
Francia Márquez propone una alianza del sur global con África
Francia Márquez abrió en Bogotá el foro CELAC-África y pidió una acción conjunta del sur global en un escenario internacional en transformación.
Mundo
Delcy Rodríguez destituye a Padrino López como ministro de Defensa en Venezuela
Fotografía del 4 de febrero de 2026 que muestra al ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, en Caracas (Venezuela).
El cambio se da en medio de la reconfiguración del poder en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro.
Colombia
Estas EPS estarían en riesgo de liquidación tras orden de Petro
Imagen de referencia de personas en urgencias.
El Gobierno plantea liquidar EPS en quiebra, mientras millones de usuarios enfrentan incertidumbre por el futuro del sistema y la continuidad de tratamientos.
Judicial
Capturan a alias 'Lobo Menor', vinculado a crimen de candidato en Ecuador
Alias Lobo Menor-captura
Cae uno de los más buscados en Ecuador, vinculado a crimen transnacional