La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, destituyó este miércoles a Vladimir Padrino López como ministro de Defensa, poniendo fin a más de una década en el cargo y marcando uno de los movimientos más relevantes dentro de la actual reconfiguración del poder en el país.

En su lugar fue designado el general Gustavo González López, quien ha ocupado cargos clave en el aparato de seguridad del Estado.

La salida de Padrino López se produce en un contexto político excepcional, tras la captura de Nicolás Maduro durante un operativo militar estadounidense en Caracas a comienzos de 2026, hecho que llevó a Rodríguez a asumir la presidencia encargada del país.

Padrino López, una de las figuras más influyentes del chavismo y jefe de la Fuerza Armada durante años, había respaldado públicamente a Rodríguez en su rol como mandataria interina.

Su salida marca un punto de inflexión en la estructura de poder militar, clave en la estabilidad del gobierno.

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