Sonia Restrepo, viuda de Yeison Jiménez, dio su primera entrevista desde que el cantante falleció el 10 de enero de este año, después de que su jet privado se accidentara en el aeropuerto de Paipa, Boyacá.

La mujer primero habló de su historia en ‘Se dice de mí’, pero este domingo 3 de mayo, ella conversó en ‘Expediente final’, también de Caracol Televisión. En este espacio conversó sobre varias cosas sobre Jiménez, pero algo que conmovió a los televidentes fue cuando contó el momento exacto en el que supo sobre la fatídica noticia:

“Yo estaba haciendo el pastel de chocolate con las niñas, como a las 4 y media me suena el teléfono, yo pensaba que era él, porque él siempre me llamaba antes de despegar. Me llama un amigo de él y me dice: ‘doña Sonia, es que me acabaron de decir que Yeison tuvo un accidente’, a lo que yo digo: ‘¿sería en el carro?’, yo no había captado que él me dijo que ya había llegado al aeropuerto, pero yo dije, ‘él siempre me llama antes de volar, y yo llame y llame a Yeison y no me contestaba, a lo que yo le devuelvo la llamada a esta persona y me dice: ‘no, doña Sonia, es que fue en el avión’.

Yo me negaba a creerlo y yo salí al patio de mi casa, y yo gritaba y corría como una loca por todos lados, y yo solo gritaba y yo decía: ‘eso es mentira’. Yo no podía entender que eso era verdad, entonces yo llamo a mi cuñada y yo le digo: ‘Lina, ¿usted dónde está? Yo solo voy a creer cuando usted vaya y compruebe. Yo gritaba, mi hermano trataba de contenerme, yo empecé a llorar, me acuerdo que fui y prendí un velón, yo decía: ‘papito Dios, esto es mentira, esto es una confusión, esto es mentiras, él ya me va a llamar”.