Disney anuncia fecha de estrenos para Lilo & Stich 2 y Los increíbles 3

Disney anunció este miércoles los estrenos de la versión de acción real de 'Lilo & Stitch 2' y 'The Incredibles 3' ('Los increíbles 3'), que llegarán a los cines el 26 de mayo y 16 de junio de 2028, respectivamente.

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Ambas películas formarán parte del catálogo de verano del coloso del entretenimiento, que también prepara la tercera entrega de 'Monsters Inc.' ('Monstruos S.A.') para su regreso a la gran pantalla en 2028.



La secuela de 'Lilo & Stitch' bebe del éxito de la primera entrega, que se estrenó en todo el mundo el pasado 23 de mayo y estableció un nuevo hito como el estreno más taquillero en un fin de semana de cuatro días -el del Día de los Caídos- en la historia de Estados Unidos.