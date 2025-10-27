Inicio
Política

Juez ordenó a Petro retractarse de acusaciones contra Paloma Valencia

Lun, 27/10/2025 - 12:46
El Juzgado 46 de Bogotá ordenó al presidente Gustavo Petro retractarse en cinco días de las afirmaciones que vinculaban falsamente a Paloma Valencia con los ‘falsos positivos’.
Presidente Gustavo Petro y Paloma Valencia.
Créditos:
Presidencia y prensa Paloma Valencia.

El Juzgado 46 Administrativo de Bogotá ordenó al presidente Gustavo Petro rectificar, en un plazo máximo de cinco días, las declaraciones en las que vinculó a la senadora y precandidata presidencial Paloma Valencia con los denominados “falsos positivos”.

La decisión se dio tras una acción de tutela presentada por la congresista, quien alegó que el mandatario vulneró sus derechos al buen nombre y a la honra al afirmar, el pasado 25 de septiembre, que ella había sido “cómplice del asesinato de 6.402 jóvenes”, refiriéndose a las ejecuciones extrajudiciales cometidas por miembros del Ejército Nacional a comienzos de los años 2000.

“Afirmaciones sin sustento fáctico”

En su fallo, el juzgado señaló que las declaraciones del presidente fueron “carentes de verificación mínima y sustento probatorio”, y que no se trataban de una opinión en el marco del debate político, como argumentó la defensa de la Presidencia.

“Las expresiones emitidas por el señor presidente Gustavo Francisco Petro Urrego vulneraron los derechos fundamentales al buen nombre y a la honra de la accionante”, concluyó el despacho judicial.

La sentencia ordena que el mandatario se retracte públicamente dentro de los cinco días siguientes a la notificación oficial de la decisión.

La defensa de Paloma Valencia

La senadora del Centro Democrático había solicitado la rectificación a los pocos días del comentario presidencial, recordando que nunca ha sido procesada ni condenada por vínculos con falsos positivos.

En su tutela, Valencia aseguró que las afirmaciones del mandatario “podrían configurar el delito de hostigamiento por ideología política”, generando un riesgo comunicativo que afecta su reputación.

Segunda retractación en menos de una semana

Este nuevo fallo se suma a otra orden judicial emitida recientemente por un juzgado de Bogotá, que también obligó al presidente Petro a retractarse de declaraciones contra la exvicepresidenta Marta Lucía Ramírez.

Con esta decisión, el mandatario acumula varias órdenes de retractación por sus expresiones públicas, las cuales —según los jueces— han sobrepasado los límites del debate político y vulnerado derechos fundamentales de figuras de la oposición.

Creado Por
Sandra Vargas
Paloma Valencia
Gustavo Petro
Gobierno Nacional
Siga a KIENYKE en Google News
Siga nuestro canal de WhatsApp
Más KienyKe
Mundo
Neutrogena retira toallitas desmaquillantes por riesgo bacteriano
Toallas desmaquillantes de Neutrógena.
El retiro, ordenado por Revue, la empresa matriz de Neutrogena, fue clasificado como de Clase II por parte de la FDA.
Colombia
Capturan a alias ´Gramo´, autor del atentado en Cali
capturado-alias-gramo-atentado-cali
La Policía capturó a alias ‘Gramo’, principal articulador del atentado terrorista del 21 de agosto en Cali.
Entretenimiento
Hassam deja preocupados a sus fans con nuevo reporte de salud
Hassam estado de salud
Hassam sigue recuperándose de su más reciente decaída y compartió un avance en sus redes sociales.
Entretenimiento
"Sin dignidad", la nueva humillada de Marbelle a Petro
Marbelle Gustavo Petro
Una vez más Marbelle usó su cuenta de X para criticar fuertemente al presidente Gustavo Petro.
Kien Opina
Antonio Correa
Lun, 27/10/2025 - 11:35
Y ganó Petro
Antonio Correa
Carlos Salas
Lun, 27/10/2025 - 10:40
Qué payasada
Carlos Salas Silva
Alejandro Toro
Dom, 26/10/2025 - 15:44
Libertad Educativa en Medellín: amenaza a los docentes
Alejandro Toro
Cristina Plazas Michelsen
Dom, 26/10/2025 - 07:21
Nos quedamos sin autoridad
Cristina Plazas Michelsen