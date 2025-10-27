Inicio
Política

Isabel Zuleta respondió a críticas tras perder en la consulta del Pacto

Lun, 27/10/2025 - 09:14
La senadora del Pacto Histórico aseguró que seguirá en la política pese a los bajos resultados en la consulta interna. Criticó a la Registraduría por excluir zonas rurales.
Isabel Zuleta.
Créditos:
Universidad de Los Andes.

La congresista del Pacto Histórico Isabel Zuleta respondió a las críticas que recibió luego de conocerse los resultados de la consulta interna de su movimiento político, en la que obtuvo 27.741 votos, equivalentes al 1,18 % del total. Zuleta se ubicó en la casilla 24 del listado al Senado, según los datos oficiales de la Registraduría Nacional.

El concejal de Medellín, Alejandro de Bedout, fue uno de los primeros en reaccionar, afirmando en redes sociales: “Se quemó la quemona Isabel Zuleta. Eso le pasa por jugar con candela y bandidos”.

La senadora no tardó en responderle: “Tan queridos los concejales de Fico, tan preocupados por esta senadora. Yo sé que les incomodo, pero acá estoy y seguiré estando, como luchadora, como antioqueña y, sobre todo, como defensora de la paz”.

Pese a los resultados, Zuleta sostuvo que la consulta fue un “éxito total” y denunció un supuesto saboteo electoral. Según ella, la decisión de la Registraduría de no habilitar los puestos rurales afectó la participación: “Cuando la Registraduría impuso arbitrariamente que los puestos de votación rurales no iban a ser habilitados para la consulta del Pacto Histórico, sabían lo que hacían. No solo fue un acto de discriminación, sino que intentaron un golpe a la periferia”, señaló.

Por su parte, la Registraduría Nacional aseguró que el proceso se desarrolló con normalidad y que se garantizaron todas las condiciones técnicas y logísticas para la jornada electoral. Las autoridades no reportaron alteraciones del orden público.

En la consulta, el más votado fue Pedro Flórez, con más de 185.000 votos, seguido por Wilson Arias (171.354) y Walter Rodríguez –Wally– (137.821). En el petrismo, los resultados fueron interpretados como una demostración de fuerza política, mientras que en otros sectores sirvieron como termómetro para medir el panorama electoral de cara a las elecciones del 2026.

Creado Por
Sandra Vargas
Pacto Histórico
Elecciones 2026
Gustavo Petro
Siga a KIENYKE en Google News
Siga nuestro canal de WhatsApp
Más KienyKe
Política
Isabel Zuleta respondió a críticas tras perder en la consulta del Pacto
Isabel Zuleta.
La senadora del Pacto Histórico aseguró que seguirá en la política pese a los bajos resultados en la consulta interna. Criticó a la Registraduría por excluir zonas rurales.
Política
Iván Cepeda celebra triunfo y pide personería jurídica para el Pacto
Iván Cepeda, candidato a la Presidencia.
Iván Cepeda celebró su triunfo en la consulta del Pacto Histórico, reconoció la votación de Carolina Corcho y pidió al CNE otorgar la personería jurídica al movimiento.
Política
Así reaccionó la política nacional al triunfo de Iván Cepeda en la consulta
Iván Cepeda, candidato a la Presidencia.
Líderes del Pacto Histórico y de otros partidos reaccionaron al triunfo de Iván Cepeda en la consulta, que definió el rumbo del bloque progresista hacia 2026.
Política
Benedetti denuncia que hubo “saboteo” en consulta del Pacto
Armando-Benedetti-fallas-consulta-popular
Benedetti habló de irregularidades, falta de liderazgo y decisiones omitidas en la consulta del Pacto Histórico.
Kien Opina
Alejandro Toro
Dom, 26/10/2025 - 15:44
Libertad Educativa en Medellín: amenaza a los docentes
Alejandro Toro
Cristina Plazas Michelsen
Dom, 26/10/2025 - 07:21
Nos quedamos sin autoridad
Cristina Plazas Michelsen
Jhon Jairo Armesto
Dom, 26/10/2025 - 07:10
Cafés de Colombia 2025: cultura y calidad para todos
Jhon Jairo Armesto
Gloria Diaz
Dom, 26/10/2025 - 07:05
Colombia paga caro el show diplomático de Petro
Gloria Diaz