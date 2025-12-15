Mario Hernández será candidato al Senado por el Centro Democrático

El empresario Mario Hernández confirmó a Kienyke.com que será candidato al Senado de la República por el partido Centro Democrático en las elecciones legislativas de 2026. Con esta decisión, una de las voces empresariales más críticas del Gobierno del presidente Gustavo Petro da el salto formal a la política electoral y se suma a la lista al Congreso de la colectividad fundada por el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

La confirmación se conoce luego de que Hernández difundiera un video de menos de 20 segundos dirigido directamente a Uribe, en el que expresó su respaldo al exmandatario y manifestó su disposición a integrar la lista al Senado. En el mensaje, el empresario fue directo: “Presidente Uribe, soy Mario Hernández. Estoy listo para ayudarle a pegar ladrillos”, dijo, en alusión al trabajo político y organizativo de cara a los comicios de 2026.

En la grabación, Hernández también planteó de manera explícita su aspiración al Congreso y sugirió una ubicación específica dentro de la lista. “Póngame en el Senado en la lista de número 26 o 27 y jalamos bastante. Vamos para adelante, lo que se le ofrezca”, afirmó, destacando su intención de aportar al fortalecimiento electoral del partido.

La aspiración del empresario se da en el contexto de la conformación de la lista oficial del Centro Democrático para el Senado, que fue presentada en días recientes y que incluye el regreso del expresidente Álvaro Uribe Vélez al escenario electoral. Uribe fue ubicado en el puesto 25 de la lista, una decisión que el partido ha calificado como estratégica, dada su alta visibilidad y capacidad de arrastre electoral.

Desde la colectividad señalaron que la presencia de Uribe en la lista “simboliza la continuidad de una visión basada en autoridad democrática, solidaridad y prosperidad”, principios que han sido reiterados como ejes centrales del proyecto político del Centro Democrático para el periodo legislativo 2026-2030.

Mario Hernández, reconocido por ser fundador de una de las marcas más emblemáticas de la industria de la moda en Colombia, ha tenido en los últimos años una participación activa en el debate público, especialmente a través de redes sociales, donde se ha consolidado como un fuerte crítico del actual gobierno y de varias de sus reformas. Su entrada a la contienda electoral representa la incorporación de una figura del sector empresarial a la estrategia política del partido.

La lista al Senado del Centro Democrático está conformada por 25 aspirantes y será cerrada, lo que implica que los votantes deberán marcar únicamente el logo del partido. Andrés Forero, actual representante a la Cámara, encabeza la nómina, seguido por dirigentes como Rafael Nieto, Claudia Margarita Zuleta, Hernán Cadavid, María Clara Posada, Honorio Henríquez, Josué Alirio Barrera y Carlos Meisel, entre otros.

La inclusión de Hernández ampliará el perfil de la lista con una figura externa a la política tradicional, pero con alto reconocimiento público. Desde el partido consideran que su candidatura puede atraer sectores empresariales y ciudadanos inconformes con el rumbo económico y político del país.

Con su confirmación a Kienyke.com, Mario Hernández oficializa su paso de opinador político a candidato al Senado, en una apuesta que refuerza la estrategia del Centro Democrático de combinar figuras políticas tradicionales con nuevos liderazgos de cara a las elecciones legislativas de 2026.