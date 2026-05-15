Piter Albeiro volvió a generar debate en redes sociales tras pronunciarse sobre los eventos liderados por el candidato presidencial Abelardo de la Espriella y responder a quienes cuestionan la asistencia masiva a sus convocatorias públicas.

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La polémica comenzó luego de que en la red social X, antes Twitter, circularan publicaciones que ponían en duda la autenticidad de los videos y fotografías de los encuentros encabezados por el polémico abogado en diferentes ciudades del país.

Algunos usuarios aseguraron que las imágenes podrían estar “maquilladas” o editadas para aparentar una mayor asistencia, una crítica similar a la que sectores opositores suelen realizar contra el gobierno de Gustavo Petro por las convocatorias en plazas públicas.

La reacción de Piter Albeiro en X se volvió viral

Fiel a su estilo directo y polémico, Piter Albeiro respondió con un mensaje cargado de sarcasmo y lenguaje fuerte que rápidamente se viralizó en redes sociales.

“Jajajajjaaja malparidos no tienen pero es nada, qué pecado hptas, no pueden detener lo inevitable”, escribió el humorista en su cuenta de X.