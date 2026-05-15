El Ministerio de Transporte publicó para comentarios de la ciudadanía el proyecto de resolución que busca regular por primera vez en Colombia la circulación de vehículos de micromovilidad y vehículos eléctricos livianos de movilidad personal urbana.

La iniciativa busca ordenar el uso de patinetas eléctricas, scooters, monociclos y bicicletas eléctricas, promoviendo una movilidad más sostenible, moderna y segura en las ciudades del país.

De acuerdo con el Ministerio, la propuesta establece nuevas condiciones para proteger la vida y la seguridad vial de usuarios, peatones y demás actores en las vías.

Nuevas exigencias de seguridad

El proyecto plantea requisitos mínimos de seguridad activa, entre ellos sistema de frenos delantero y trasero, luces, elementos reflectivos, señal acústica, limitadores de velocidad y mecanismos de protección contra manipulaciones técnicas.

También contempla el uso obligatorio de casco certificado y chaleco reflectivo en horarios nocturnos.

Además, propone la creación de un sistema de identificación para los Vehículos de Movilidad Personal, VMP, a través del RUNT, con el fin de individualizar y registrar estos vehículos mediante una lámina visible con información técnica y un código único.

“Colombia necesitaba reglas claras frente a una realidad que ya está en las calles. Por eso hoy ponemos a consideración de la ciudadanía esta regulación que busca proteger la vida, ordenar la movilidad y avanzar hacia ciudades más sostenibles y seguras”, aseguró la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas.

Límites de velocidad y participación ciudadana

La propuesta también establece límites de velocidad y condiciones especiales de circulación. Por ejemplo, fija una velocidad máxima de 25 km/h en espacios recreativos y deportivos, y de hasta 40 km/h para bicicletas eléctricas autorizadas fuera del perímetro urbano.

El Ministerio señaló que el proyecto fue construido bajo el enfoque de sistema seguro y en armonía con el Plan Nacional de Seguridad Vial 2022-2031, incorporando referentes técnicos internacionales.

La iniciativa ya está disponible para comentarios y observaciones de la ciudadanía a través de los canales oficiales del Ministerio de Transporte.