Varias mujeres denunciaron presuntos actos de acoso sexual durante los exámenes médicos de ingreso al Ejército colombiano realizados el pasado 14 y 15 de mayo en la ciudad de Popayán, capital del departamento del Cauca.



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Según los testimonios conocidos por medios nacionales, el médico encargado de las revisiones físicas habría realizado toques indebidos durante las evaluaciones practicadas a las aspirantes que participaban en el segundo proceso de incorporación del año.

Las mujeres aseguraron que ingresaban individualmente al consultorio para cumplir con pruebas físicas como sentadillas y flexiones de pecho. Durante esos procedimientos, el profesional de salud habría tocado sus senos sin explicar previamente el motivo médico ni solicitar consentimiento.

De acuerdo con las denunciantes, el examen continuó con una revisión abdominal en la que se les pidió bajarse la ropa interior hasta las rodillas y adoptar posición fetal para realizar inspecciones manuales en sus genitales.

Las afectadas señalaron que varias de ellas se sintieron incómodas y vulneradas durante el procedimiento médico.

El Ejército anunció una investigación

Tras conocerse las denuncias, el Comando de Reclutamiento y Control de Reservas de la Dirección de Reclutamiento del Ejército Nacional informó que abrió una investigación para esclarecer lo ocurrido.

“La Dirección de Reclutamiento tiene plena disposición con las autoridades competentes para efectuar la verificación e investigación que se adelanta”, indicó la institución en un comunicado oficial.

El Ejército aseguró además que los exámenes médicos de ingreso buscan determinar las condiciones psicofísicas requeridas para prestar servicio militar y que estos procedimientos deben desarrollarse bajo principios de respeto, legalidad y protección de los derechos humanos.

Asimismo, la institución rechazó cualquier conducta que atente contra la integridad y dignidad de los ciudadanos que participan en los procesos de incorporación.



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“El Ejército Nacional rechaza categóricamente cualquier conducta que vulnere los derechos de los aspirantes”, concluyó el comunicado.

Por ahora, las autoridades avanzan en la recopilación de testimonios y verificación de los hechos denunciados.