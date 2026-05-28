Shakira, Sofía Vergara y Paulina Vega encabezan el listado de las “25 colombianas más bellas” publicado por la cuenta Data Of Stats en X, una selección que rápidamente se volvió tendencia y generó miles de reacciones entre usuarios de redes sociales.



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La barranquillera Shakira ocupó el primer lugar del ranking, seguida por la actriz Sofía Vergara y la ex Miss Universo Paulina Vega. La publicación incluyó además actrices, modelos, presentadoras e influenciadoras reconocidas del entretenimiento colombiano.

En los primeros puestos también aparecen nombres como Carmen Villalobos, Sara Corrales y Jessica Cediel, figuras con amplia presencia en televisión y plataformas digitales.

El listado se viralizó no solo por las celebridades incluidas, sino también por el debate que abrió alrededor de los estándares de belleza y la representación en este tipo de selecciones.

Las ausencias también generaron polémica

Aunque muchos usuarios defendieron la presencia de Shakira como número uno por su impacto internacional y trayectoria artística, otros cuestionaron los criterios utilizados para elaborar el ranking.

Entre los nombres que más reclamaron los internautas estuvo el de Karol G, cuya ausencia fue una de las más comentadas debido a su éxito global en la música y su alta visibilidad mediática.



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También mencionaron figuras como Laura Acuña, Melina Ramírez, Carolina Gómez y Taliana Vargas, quienes para muchos debieron aparecer dentro de la selección.

Incluso, algunos usuarios señalaron que el debate trascendió el entretenimiento y comenzó a incluir nombres de mujeres reconocidas en otros ámbitos, como la política y el deporte.

Las 25 colombianas más bellas, según el ranking

La lista publicada por Data Of Stats quedó conformada así:

Shakira Sofía Vergara Paulina Vega Carmen Villalobos Sara Corrales Jessica Cediel Natalia Barulich Ariadna Gutiérrez Greeicy Rendón Carolina Guerra Melissa Martínez Laura Tobón Lina Tejeiro María Fernanda Aristizábal Catalina Otálvaro Daniela Ospina Sara Uribe Natalia París Laura González Paola Turbay Valerie Domínguez Claudia Bahamón Mabel Moreno Andrea Serna Maleja Restrepo

Mientras algunos usuarios celebraron la diversidad de perfiles incluidos, otros insistieron en que la belleza no puede reducirse a un ranking y que este tipo de publicaciones reflejan percepciones subjetivas influenciadas por la fama y la exposición mediática.