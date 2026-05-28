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Shakira lidera ranking de las colombianas más bellas y desata debate

Jue, 28/05/2026 - 16:48
Un ranking publicado en redes sociales ubicó a Shakira, Sofía Vergara y Paulina Vega entre las colombianas más bellas, generando debate por las ausencias y los criterios de selección.
Shakira lidera ranking de las colombianas más bellas y desata debate
Créditos:
Redes sociales

Shakira, Sofía Vergara y Paulina Vega encabezan el listado de las “25 colombianas más bellas” publicado por la cuenta Data Of Stats en X, una selección que rápidamente se volvió tendencia y generó miles de reacciones entre usuarios de redes sociales.

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La barranquillera Shakira ocupó el primer lugar del ranking, seguida por la actriz Sofía Vergara y la ex Miss Universo Paulina Vega. La publicación incluyó además actrices, modelos, presentadoras e influenciadoras reconocidas del entretenimiento colombiano.

En los primeros puestos también aparecen nombres como Carmen Villalobos, Sara Corrales y Jessica Cediel, figuras con amplia presencia en televisión y plataformas digitales.

El listado se viralizó no solo por las celebridades incluidas, sino también por el debate que abrió alrededor de los estándares de belleza y la representación en este tipo de selecciones.

Las ausencias también generaron polémica

Aunque muchos usuarios defendieron la presencia de Shakira como número uno por su impacto internacional y trayectoria artística, otros cuestionaron los criterios utilizados para elaborar el ranking.

Entre los nombres que más reclamaron los internautas estuvo el de Karol G, cuya ausencia fue una de las más comentadas debido a su éxito global en la música y su alta visibilidad mediática.

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También mencionaron figuras como Laura Acuña, Melina Ramírez, Carolina Gómez y Taliana Vargas, quienes para muchos debieron aparecer dentro de la selección.

Incluso, algunos usuarios señalaron que el debate trascendió el entretenimiento y comenzó a incluir nombres de mujeres reconocidas en otros ámbitos, como la política y el deporte.

Las 25 colombianas más bellas, según el ranking

La lista publicada por Data Of Stats quedó conformada así:

  1. Shakira
  2. Sofía Vergara
  3. Paulina Vega
  4. Carmen Villalobos
  5. Sara Corrales
  6. Jessica Cediel
  7. Natalia Barulich
  8. Ariadna Gutiérrez
  9. Greeicy Rendón
  10. Carolina Guerra
  11. Melissa Martínez
  12. Laura Tobón
  13. Lina Tejeiro
  14. María Fernanda Aristizábal
  15. Catalina Otálvaro
  16. Daniela Ospina
  17. Sara Uribe
  18. Natalia París
  19. Laura González
  20. Paola Turbay
  21. Valerie Domínguez
  22. Claudia Bahamón
  23. Mabel Moreno
  24. Andrea Serna
  25. Maleja Restrepo

Mientras algunos usuarios celebraron la diversidad de perfiles incluidos, otros insistieron en que la belleza no puede reducirse a un ranking y que este tipo de publicaciones reflejan percepciones subjetivas influenciadas por la fama y la exposición mediática.

Creado Por
Kienyke.com
Shakira
Sofía Vergara
Paulina Vega
Ariadna Gutiérrez
Daniela Ospina
Lina Tejeiro
Sara Uribe
Sara Corrales
Paola Turbay
Andrea Serna
Maleja Restrepo
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