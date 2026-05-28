Colombia despide con honores a Totó la Momposina, la guardiana de la música caribeña

Un adiós lleno de tambores y memoria



Sonia Bazanta Vides, nombre de pila de la artista nacida el 1 de agosto de 1940 en Talaigua, en la llamada región de la Depresión Momposina (departamento de Bolívar), de cuya cultura y tradición musical tomó el nombre artístico, falleció el domingo 17 de mayo en Celaya (México) donde vivió sus últimos años.



Al ritmo de los tambores que la acompañaron toda su vida, Colombia homenajeó el miércoles a la artista con una ceremonia oficial más parecida a una fiesta popular que a un acto solemne en el Capitolio Nacional.



El protocolo se rompió desde la convocatoria: la familia de Totó hizo una invitación abierta a músicos, artistas y público en general a quienes pidió dejar las prendas de luto y vestir de blanco o con colores para celebrar el legado de la artista caribeña.



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Totó la Momposina dedicó más de seis décadas a preservar y difundir los ritmos afroindígenas y campesinos de la región Caribe colombiana, llevando esa tradición a escenarios internacionales y convirtiéndose en una de las voces más reconocidas de la música latinoamericana.



La artista participó en festivales alrededor del mundo y grabó discos emblemáticos como 'La Candela Viva', 'Pacantó' y 'La Bodega', además de interpretar canciones como 'El pescador' y 'Yo me llamo cumbia', convertidas en himnos de la música popular colombiana.



La cantante se despidió de los escenarios en septiembre de 2022 con un concierto en el Festival Cordillera de Bogotá, donde compartió escenario con artistas como Adriana Lucía y Nidia Góngora en una presentación celebrada como homenaje a su legado musical y cultural.



Este viernes habrá una ceremonia conmemorativa y un ritual privado de despedida en Mompox, a orillas del río Magdalena.