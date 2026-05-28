¿Cuál era el cáncer que padeció Iván Cepeda?

En medio de un evento realizado en Bogotá este 27 de mayo, Iván Cepeda Castro hizo un emotivo reconocimiento al personal médico que enfrentó la emergencia sanitaria del covid-19 y reveló detalles sobre uno de los momentos más difíciles de su vida: su batalla contra el cáncer en plena pandemia.

Durante su intervención, el candidato presidencial destacó el trabajo realizado por médicos, enfermeras y demás profesionales de la salud que estuvieron al frente de hospitales y unidades de cuidados intensivos durante los años más críticos de la crisis sanitaria en Colombia.

Iván Cepeda agradeció al personal médico por su labor durante el covid-19

Cepeda aseguró que miles de trabajadores de la salud actuaron con “ética, sacrificio y entrega” mientras luchaban por salvar vidas en medio de una situación sin precedentes.

“De manera desesperada trabajaron para salvar la vida de muchas personas. Y lo lograron”, expresó el senador ante los asistentes al evento.

El senador también recordó el impacto humano que dejó la pandemia en el país, señalando que millones de familias colombianas sufrieron la pérdida de seres queridos durante la emergencia sanitaria.

Cepeda habló sobre su diagnóstico de cáncer durante la pandemia

Uno de los momentos más emotivos de la jornada ocurrió cuando Iván Cepeda relató públicamente cómo enfrentó nuevamente el cáncer mientras Colombia atravesaba los peores momentos del covid-19.

El congresista del Pacto Histórico recordó que en 2018 fue diagnosticado con cáncer de colon, poco antes de las elecciones legislativas y presidenciales de ese año. Sin embargo, en junio de 2021 recibió una nueva noticia médica que cambió nuevamente su vida: los especialistas detectaron una lesión cancerígena en el hígado.

A raíz de esta situación, Cepeda tuvo que someterse a sesiones de quimioterapia, tratamientos especializados e intervenciones quirúrgicas para controlar el avance de la enfermedad.

Actualmente, el senador se encuentra en remisión.

“Para mí esa fue una etapa que tuvo una coincidencia, porque, en los días en que estábamos en la pandemia también tuve el diagnóstico de un cáncer y coincidieron ambas situaciones, mi tratamiento personal y, al mismo tiempo, esa situación tan dolorosa en la que perdimos tantas personas”, afirmó durante el encuentro realizado en Bogotá.

Iván Cepeda insistió en la necesidad de una reforma a la salud

Además de compartir su experiencia personal, el candidato presidencial aprovechó el espacio para referirse al debate sobre el sistema de salud colombiano.

Aunque reconoció el papel que cumplió el sistema durante la pandemia al atender a millones de ciudadanos, aseguró que todavía existen problemas estructurales que afectan el acceso oportuno a tratamientos, medicamentos y atención médica en diferentes regiones del país.

Por esta razón, Cepeda reiteró la necesidad de impulsar una reforma profunda que permita mejorar la prestación de los servicios de salud y garantizar mayor cobertura para los colombianos.

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Según explicó, las dificultades que enfrentan miles de pacientes evidencian la urgencia de transformar el modelo actual.

El encuentro reunió a distintos sectores políticos y sociales en la capital del país y se convirtió en un espacio de reflexión sobre las consecuencias que dejó la pandemia en Colombia.