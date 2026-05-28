El candidato presidencial Iván Cepeda anunció que el exministro de Defensa Iván Velásquez lideraría su estrategia anticorrupción si llega a la Presidencia. La decisión pone en el centro de la campaña a una figura asociada con la parapolítica, la Cicig y el gobierno de Gustavo Petro.

El anuncio de Cepeda

A pocos días de la primera vuelta presidencial del 31 de mayo, Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico, presentó una de las primeras señales sobre quiénes podrían integrar su eventual gobierno. El nombre anunciado fue el de Iván Velásquez Gómez, exministro de Defensa de Gustavo Petro y actual embajador de Colombia ante la Santa Sede.

Según explicó Cepeda, Velásquez estaría al frente de un Sistema Nacional Anticorrupción, una estructura con la que su campaña busca enfrentar redes de corrupción dentro del Estado. La propuesta incluye mayor coordinación con la Fiscalía, uso de datos públicos, herramientas de inteligencia artificial y un proyecto de ley para endurecer las sanciones contra los grandes casos de corrupción.

El candidato también planteó que los responsables de grandes hechos de corrupción no puedan acceder a detención domiciliaria, una medida que hace parte de su paquete de propuestas judiciales y administrativas.

El anuncio tiene un peso político adicional porque Velásquez no es una figura técnica desconocida. Fue uno de los ministros más visibles del gobierno Petro y su eventual regreso marcaría una línea de continuidad entre el actual oficialismo y una posible administración de Cepeda.

¿Quién es Iván Velásquez?

Iván Velásquez es abogado y jurista antioqueño. Su nombre empezó a tener mayor peso nacional por su trabajo como magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia, especialmente durante las investigaciones de la parapolítica, el escándalo que reveló nexos entre políticos y estructuras paramilitares.

Después tuvo proyección internacional al dirigir la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, conocida como Cicig, un organismo creado por acuerdo entre Naciones Unidas y el Estado guatemalteco para apoyar investigaciones contra redes criminales y corrupción institucional.

Desde esa comisión, Velásquez participó en investigaciones de alto impacto, entre ellas casos que tocaron a estructuras políticas y empresariales en Guatemala. Su paso por la Cicig también generó choques con sectores de poder de ese país. En 2017, el entonces presidente Jimmy Morales intentó expulsarlo y lo declaró persona no grata.

Más recientemente, la justicia guatemalteca revocó una orden de captura que había sido emitida contra Velásquez y contra Luz Adriana Camargo, actual fiscal general de Colombia, por hechos relacionados con su trabajo en la Cicig.

Un nombramiento con mensaje político

En Colombia, Velásquez fue el primer ministro de Defensa del gobierno de Gustavo Petro. Estuvo en el cargo desde agosto de 2022 hasta marzo de 2025, en medio de debates por la política de seguridad, la relación con la Fuerza Pública y la estrategia frente a grupos armados ilegales.

Su salida del Ministerio ocurrió después de la crisis de gabinete que marcó una ruptura interna en el gobierno Petro. Posteriormente fue designado como embajador ante la Santa Sede, cargo desde el cual ha representado a Colombia en la relación diplomática con el Vaticano.

Para Cepeda, poner a Velásquez al frente de la agenda anticorrupción le permite enviar un mensaje de mano dura institucional frente a esos delitos, sin tomar distancia abierta del gobierno que lo respalda. El movimiento también ocurre en una campaña marcada por señalamientos cruzados, denuncias de intervención política y cuestionamientos sobre el manejo del oficialismo en la recta final electoral.