Seis ministros de Petro, investigados por participación política

La Procuraduría General de la Nación investiga a seis ministros del Gobierno Petro por presunta participación indebida en política durante el calendario electoral de 2026. El procurador Gregorio Eljach confirmó que hay 142 expedientes abiertos contra funcionarios públicos por posibles intervenciones en la contienda.

Seis ministros, pero sin nombres revelados

El procurador general, Gregorio Eljach, confirmó que el Ministerio Público adelanta actuaciones contra seis integrantes del gabinete del presidente Gustavo Petro por presunta participación en política. Según explicó, los procesos hacen parte de un grupo más amplio de 142 expedientes abiertos por hechos ocurridos entre las elecciones legislativas de marzo y la primera vuelta presidencial del 31 de mayo.

Eljach no reveló los nombres de los ministros investigados. De acuerdo con su explicación, esa información está protegida por la reserva de los procesos y por la intimidad de los funcionarios vinculados a las actuaciones disciplinarias.

El procurador sí indicó que uno de los casos estaría próximo a una etapa más avanzada. “Hay uno que está listo, incluso, para pliego de cargos”, señaló. Ese paso no equivale a una sanción, pero sí puede abrir el camino a un juicio disciplinario si la Procuraduría considera que existen elementos suficientes para formular cargos.

La investigación ocurre en la recta final de la campaña presidencial y vuelve a poner sobre la mesa los límites que tienen los servidores públicos durante una elección. La regla general es que los funcionarios no pueden usar su cargo, agenda institucional, recursos públicos o autoridad para favorecer o perjudicar candidatos, partidos o campañas.

El caso conocido: Guillermo Alfonso Jaramillo

Aunque la Procuraduría no entregó la lista completa de ministros investigados, uno de los casos ya es público: el del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. El Ministerio Público le abrió investigación disciplinaria por declaraciones hechas durante un evento en Coyaima, Tolima, en mayo de 2026.

Según el auto conocido públicamente, Jaramillo habría dicho en esa actividad que “hasta el perro y el gato tiene que salir a votar el próximo 31 de mayo” y que, si no había una votación masiva, “nos va a llevar quien nos trajo” o “nos va a llevar el putas”.

La Procuraduría busca establecer si esas expresiones, realizadas en un escenario asociado a una actividad oficial, constituyeron una forma de participación indebida en política. En el evento, según el expediente, también estuvo el congresista electo Marco Emilio Hincapié, del Pacto Histórico, junto con militantes de esa colectividad.

El Ministerio de Salud defendió al ministro y sostuvo que su intervención fue una invitación general a votar, sin pedir apoyo para un candidato, partido o movimiento político. El propio Eljach también señaló que, con el video conocido, no se puede concluir automáticamente que hubo una falta disciplinaria y que se necesitan más pruebas.

¿Qué puede pasar ahora?

La Procuraduría deberá recaudar videos, documentos, agendas, listados de asistentes y otros soportes para determinar el contexto de los hechos. En el caso de Jaramillo, el Ministerio de Salud deberá entregar información sobre la reunión en Coyaima, quiénes la organizaron, quiénes asistieron y cuál fue la agenda del encuentro.

Si una investigación disciplinaria avanza y se comprueba una falta, las sanciones pueden incluir suspensión, multa o inhabilidad para ejercer cargos públicos, dependiendo de la gravedad de la conducta y de la etapa procesal.