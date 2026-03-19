Más de la mitad de los países ya restringe celulares en colegios

Más de la mitad de los países del mundo, un 58 %, ya han puesto en marcha restricciones nacionales al uso de teléfonos móviles en las escuelas, según un análisis publicado este jueves por la Unesco, con motivo del Día Internacional del Aprendizaje Digital.

En total, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura contabiliza 114 sistemas educativos con prohibiciones al uso de teléfonos.

“En tres años, la proporción de países que prohíben el uso de ‘smartphones’ en las escuelas se ha más que duplicado”, detalló la Unesco en un comunicado. La agencia recordó que, en junio de 2023, cuando este fenómeno fue analizado por primera vez en su Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo, menos de uno de cada cuatro países (24 %) tenía prohibiciones de este tipo.

En marzo de 2026, esa proporción es casi 35 puntos porcentuales superior y llega al 58 %. Entre los últimos países en sumarse a esta tendencia aparecen Bolivia, Costa Rica, Croacia, Georgia, Maldivas y Malta.

Una tendencia global, pero con modelos distintos

Para la agencia, este avance demuestra que el tema se ha convertido en una prioridad central de las políticas educativas. Sin embargo, la diversidad de enfoques —que va desde prohibiciones nacionales hasta marcos normativos e iniciativas subnacionales— sugiere que los países todavía buscan un equilibrio entre limitar las distracciones y enseñar un uso responsable de la tecnología.

“En muchos casos, las prohibiciones se aplican durante la jornada escolar o dentro de las aulas, y algunos sistemas permiten el uso de los teléfonos solo con fines educativos, para grupos específicos de alumnos, como aquellos con discapacidades o enfermedades, o exigen que se apaguen y se guarden”, precisa el texto.

Francia, por ejemplo, es uno de los países donde el debate sigue evolucionando. Allí, tras una prohibición inicial del uso de teléfonos en la educación primaria y secundaria, se estudia si es necesario introducir nuevas regulaciones para ciertos usos específicos.

Otros gobiernos, en cambio, no han optado por prohibiciones directas, sino que han dejado en manos de las escuelas la responsabilidad de establecer normas para restringir los teléfonos. Ese es el caso de Comoras, Colombia, Estonia, Lituania, Islandia, Perú, Indonesia, Serbia, Polonia y Filipinas.

También hay debates en niveles de gobierno inferiores, como ocurre en Argentina, donde la provincia de Buenos Aires adoptó un veto a los móviles en las escuelas primarias.

La prohibición no resuelve por sí sola el desafío digital

La Unesco advierte, sin embargo, que las prohibiciones no bastan para resolver los desafíos de la era digital. Aunque limitar el uso del teléfono puede reducir distracciones en clase, también es necesario que los estudiantes aprendan a desenvolverse en entornos digitales.

“Las escuelas siguen siendo uno de los pocos lugares donde los jóvenes pueden desarrollar competencias digitales y de pensamiento crítico, entre ellas la capacidad de evaluar la información en línea, gestionar el tiempo que pasan frente a la pantalla y comprender los riesgos de las plataformas digitales”, indica el comunicado.

Por eso, el reto político va más allá de prohibir dispositivos. Según la Unesco, se trata de garantizar que los sistemas educativos protejan el tiempo de aprendizaje y, al mismo tiempo, preparen a los estudiantes para un mundo digital.

Con motivo del Día Internacional del Aprendizaje Digital, la organización hizo un llamado a promover un uso de la tecnología en la educación centrado en las personas y basado en los derechos, en beneficio de todos los alumnos. EFE



