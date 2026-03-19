El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) anunció la apertura de nuevas convocatorias del Fondo Emprender con una inversión superior a los $58 mil millones, dirigida a fortalecer negocios de víctimas del conflicto armado y comunidades vulnerables en distintas regiones del país.

La iniciativa busca promover la generación de empleo, el desarrollo productivo y la inclusión económica en territorios históricamente afectados por la violencia.

Del total de recursos, $32 mil millones estarán destinados a emprendedores de municipios PDET y del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), mientras que otros $19 mil millones se orientarán específicamente a víctimas del conflicto armado.

Además, el programa contempla apoyo a territorios considerados Zonas de Paz, como el departamento del Chocó, donde se busca dinamizar la economía local en municipios como Unguía, Acandí, Riosucio y Mutatá.

“Es de resaltar que a través de estas convocatorias el SENA reafirma su compromiso de construcción de paz en Colombia y de la reparación integral de las víctimas del conflicto armado”, afirmó María Paz Valencia, líder nacional de atención a población víctima.

El Fondo Emprender ofrece capital semilla para la creación y fortalecimiento de iniciativas productivas, permitiendo a los beneficiarios poner en marcha o consolidar sus negocios.

Estas convocatorias hacen parte de una estrategia más amplia que este año incluye 12 líneas de financiación enfocadas en poblaciones vulnerables, con el objetivo de cerrar brechas económicas y generar oportunidades sostenibles.

¿Cómo acceder a las convocatorias?

Las inscripciones estarán abiertas hasta abril a través del portal oficial del Fondo Emprender. Uno de los requisitos principales es haber completado la Ruta Emprendedora del SENA.

Además, quienes requieran orientación pueden acercarse a cualquiera de los 118 centros de formación del país, donde recibirán acompañamiento en el proceso de postulación.