La Propiedad Intelectual (PI) es el pilar fundamental que asegura la diferenciación y el valor competitivo de los activos intangibles de una empresa. A través de marcos regulatorios rigurosos, esta confiere derechos exclusivos esenciales para proteger innovaciones y creaciones únicas. A pesar de la existencia de estas salvaguardas legales, la dinámica del mercado global y la intensa competencia han provocado que las disputas y litigios por infracción de derechos sigan siendo una constante inevitable.

Esta persistencia subraya un desafío crítico y recurrente para las empresas: la necesidad de mantener una vigilancia estratégica continua y de hacer cumplir activamente sus derechos para preservar su posición en el mercado.

No obstante, existe una desconexión crítica entre la importancia estratégica de la PI y su gestión corporativa. Según revela un reciente estudio de PONS PI a más de 400 empresas, un alarmante 62% del tejido empresarial carece de conocimientos adecuados sobre el cuidado de su Propiedad Intelectual, y menos del 20% la integra efectivamente en su estrategia mercantil.

Esta omisión no es solo un descuido administrativo; incide directamente en un riesgo inminente y significativo hacia la competitividad y la permanencia de la marca en el mercado global. Asegurar y defender estos activos intangibles ya no es una opción, sino un imperativo estratégico para garantizar la rentabilidad a largo plazo.

La necesidad de proteger estos activos no es teórica, sino una realidad cotidiana con consecuencias inmediatas. Prueba de ello es el reciente conflicto que subraya cómo la omisión de buenas prácticas de Propiedad Intelectual afecta la diferenciación de marca. En días recientes, la marca Pollo Colombiano generó controversia al utilizar el eslogan distintivo de su competidor La Fina en una publicación oficial de redes sociales, presentándose como propio