Fitch Ratings, elevó de estable a positiva la perspectiva nacional de FGA Fondo de Garantías y reafirmó su calificación AA a largo plazo y F1+ a corto plazo. Esta valoración tomó como referencia el desempeño de la compañía en un año marcado por la consecución de cifras récord en sus operaciones, así como por la mejora de su perfil de negocio a partir del crecimiento de su base de aliados y el uso de la tecnología y la innovación dentro de sus actividades comerciales.

La organización destacó por su perfil de riesgo bajo que estuvo marcado por su liderazgo y posicionamiento en el mercado y la diversificación de su red de aliados, la cual ya se encuentra compuesta por más de 160 intermediarios de crédito. Del mismo modo, la presencia de un capital sólido y un portafolio de inversiones conservador permitió que la compañía resaltara.

Asimismo, la reinversión de sus buenos resultados son señal de respaldo institucional, así lo afirma Fitch: “La calidad del capital de FGA es sólida, con 74% del patrimonio compuesto por capital suscrito y pagado, respaldado por la reinversión y la capitalización de 90% de las utilidades”.

“Este avance se apoya en la diversificación de nuestros clientes y la consolidación de la posición de FGA en el mercado de las garantías para créditos de consumo y microcrédito. Con ello, esperamos seguir siendo un aliado clave para los intermediarios financieros en su camino para aportar al desarrollo económico del país”, destacó David Bocanument, presidente de FGA Fondo de Garantías.

Para 2025, la compañía se había propuesto respaldar $8 billones en 7 millones de operaciones. Sin embargo, a corte de octubre, estas metas ya han sido superadas, logrando respaldar 8 millones de operaciones de crédito por un valor de $9,6 billones, beneficiando así a 3,4 millones de personas. Con este desempeño, la compañía proyecta cerrar el año garantizando $12 billones y apoyando a más de 4 millones de colombianos a cumplir sus sueños gracias al acceso a mecanismos de financiamiento formales.

De cara al 2026, FGA Fondo de Garantías proyecta ingresos superiores a $900.000 millones, y respaldar $15 billones en créditos, soportados en el aumento de su penetración en el mercado financiero del país.