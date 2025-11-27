Inicio
Colombia

“Esperamos seguir siendo aliados del desarrollo”: Presidente del FGA Fondo de Garantías

Jue, 27/11/2025 - 17:29
La calificadora resaltó la implementación de soluciones de inteligencia artificial que mejoraron la eficiencia dentro del modelo de negocio, siendo pieza clave en un contexto económico marcado por la reactivación del crédito.
David Bocanument, presidente de FGA Fondo de Garantías.
Créditos:
Cortesía

Fitch Ratings, elevó de estable a positiva la perspectiva nacional de FGA Fondo de Garantías y reafirmó su calificación AA a largo plazo y F1+ a corto plazo. Esta valoración tomó como referencia el desempeño de la compañía en un año marcado por la consecución de cifras récord en sus operaciones, así como por la mejora de su perfil de negocio a partir del crecimiento de su base de aliados y el uso de la tecnología y la innovación dentro de sus actividades comerciales.

La organización destacó por su perfil de riesgo bajo que estuvo marcado por su liderazgo y posicionamiento en el mercado y la diversificación de su red de aliados, la cual ya se encuentra compuesta por más de 160 intermediarios de crédito. Del mismo modo, la presencia de un capital sólido y un portafolio de inversiones conservador permitió que la compañía resaltara.

Asimismo, la reinversión de sus buenos resultados son señal de respaldo institucional, así lo afirma Fitch: “La calidad del capital de FGA es sólida, con 74% del patrimonio compuesto por capital suscrito y pagado, respaldado por la reinversión y la capitalización de 90% de las utilidades”.

“Este avance se apoya en la diversificación de nuestros clientes y la consolidación de la posición de FGA en el mercado de las garantías para créditos de consumo y microcrédito. Con ello, esperamos seguir siendo un aliado clave para los intermediarios financieros en su camino para aportar al desarrollo económico del país”, destacó David Bocanument, presidente de FGA Fondo de Garantías.

Para 2025, la compañía se había propuesto respaldar $8 billones en 7 millones de operaciones. Sin embargo, a corte de octubre, estas metas ya han sido superadas, logrando respaldar 8 millones de operaciones de crédito por un valor de $9,6 billones, beneficiando así a 3,4 millones de personas. Con este desempeño, la compañía proyecta cerrar el año garantizando $12 billones y apoyando a más de 4 millones de colombianos a cumplir sus sueños gracias al acceso a mecanismos de financiamiento formales.

De cara al 2026, FGA Fondo de Garantías proyecta ingresos superiores a $900.000 millones, y respaldar $15 billones en créditos, soportados en el aumento de su penetración en el mercado financiero del país.

Colombia
Economía
Siga a KIENYKE en Google News
Siga nuestro canal de WhatsApp
Más KienyKe
Tendencias
¿Está en riesgo la propiedad intelectual de La Fina?
Mantequilla
La disputa entre La Fina y Pollo Colombiano reabre el debate sobre la gestión estratégica de la Propiedad Intelectual y los riesgos que enfrentan las marcas en un mercado cada vez más competitivo.
Colombia
Gobierno anuncia proyecto de ley para frenar fabricación de fentanilo
el ministro de Justicia (e), Andrés Idárraga, y el ministro del Interior, Armando Benedetti
El Gobierno anunció más controles a seis precursores del fentanilo y una ley para penalizar su fabricación y porte, en clave preventiva frente a esta droga.
Kién es Kién
Juan Guillermo Zuluaga: el niño que vendía empanadas, que logró ser alcalde, y ahora quiere ser presidente
Juan Guillermo Zuluaga en entrevista con Adriana Bernal
Su vida empezó en movimiento: mudanzas, oficios de calle y una madre que decidió cambiar el destino. Aquí recuerda su historia antes de la política.
Colombia
“Esperamos seguir siendo aliados del desarrollo”: Presidente del FGA Fondo de Garantías
David Bocanument, presidente de FGA Fondo de Garantías.
La calificadora resaltó la implementación de soluciones de inteligencia artificial que mejoraron la eficiencia dentro del modelo de negocio, siendo pieza clave en un contexto económico marcado por la reactivación del crédito.
Kien Opina
Helmuhd Luvin Moreno Guevara
Jue, 27/11/2025 - 11:57
Batería al 100%
Helmuhd Luvin Moreno Guevara
Mario Huertas
Jue, 27/11/2025 - 11:24
¿Infiltración guerrillera o toma definitiva del poder?
Mario Huertas
David Bocanument
Jue, 27/11/2025 - 08:59
Antes de comprar, respire: cómo cerrar el año sin ahogarse en deudas
David Bocanument
Federico Arellano Mendoza
Jue, 27/11/2025 - 08:41
36 años de impunidad y contando...
Federico Arellano Mendoza