El Ministerio de Defensa Nacional confirmó la imposición de una sanción administrativa contra la empresa VERTOL SYSTEMS COMPANY INC, tras evidenciarse incumplimientos parciales en el desarrollo del contrato 012-2024, destinado a la adquisición de bienes para el mantenimiento y sostenimiento de la flota de helicópteros MI-17 del Ejército Nacional. El proceso concluyó luego de verificarse que el contrato finalizó su ejecución el 15 de noviembre de 2025 sin el cumplimiento total de las obligaciones pactadas.

Incumplimientos detectados en supervisión oficial

La decisión se sustenta en el informe de supervisión radicado el 28 de agosto de 2025, en el que se documentaron múltiples incumplimientos contractuales, entre ellos la falta de entrega de documentación exigida y la omisión de tareas técnicas contempladas en los anexos del contrato.

De acuerdo con MinDefensa, estos hallazgos motivaron la apertura del proceso administrativo sancionatorio, que avanzó bajo los criterios de vigilancia y control establecidos para los contratos estatales.

Resoluciones y sanción económica

El Ministerio informó que la Resolución 001863 del 7 de noviembre de 2025, firmada por el Secretario General (e), Raúl Alfonso Gutiérrez Romero, definió el fallo que impuso la sanción inicial. Posteriormente, la Resolución 002047 del 14 de noviembre de 2025 resolvió los recursos presentados por las partes, confirmando la medida. Esta decisión quedó en firme el 18 de noviembre de 2025.

La sanción contempla una multa de USD 8.956.468,35 y la orden de devolver el pago anticipado por USD 13.586.872,47. En caso de que el contratista no realice la devolución, el cobro se realizará a través de la aseguradora, conforme al plazo de 15 días estipulado y a lo señalado en el artículo 1080 del Código de Comercio.