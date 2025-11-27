Inicio
Colombia

MinDefensa sanciona a contratista por fallas en mantenimiento de MI-17

Jue, 27/11/2025 - 16:51
El Ministerio de Defensa finalizó un proceso sancionatorio por incumplimientos en el contrato de mantenimiento de la flota MI-17, reafirmando su compromiso.
MinDefensa confirmó una sanción tras identificar fallas en la ejecución del contrato 012-2024 para el sostenimiento de helicópteros MI-17.
Créditos:
Prensa de la presidencia

El Ministerio de Defensa Nacional confirmó la imposición de una sanción administrativa contra la empresa VERTOL SYSTEMS COMPANY INC, tras evidenciarse incumplimientos parciales en el desarrollo del contrato 012-2024, destinado a la adquisición de bienes para el mantenimiento y sostenimiento de la flota de helicópteros MI-17 del Ejército Nacional. El proceso concluyó luego de verificarse que el contrato finalizó su ejecución el 15 de noviembre de 2025 sin el cumplimiento total de las obligaciones pactadas.

Le puede interesar: MinDefensa acata suspensión Huertas y Mejía, ordenada por Procuraduría

Incumplimientos detectados en supervisión oficial

La decisión se sustenta en el informe de supervisión radicado el 28 de agosto de 2025, en el que se documentaron múltiples incumplimientos contractuales, entre ellos la falta de entrega de documentación exigida y la omisión de tareas técnicas contempladas en los anexos del contrato.

De acuerdo con MinDefensa, estos hallazgos motivaron la apertura del proceso administrativo sancionatorio, que avanzó bajo los criterios de vigilancia y control establecidos para los contratos estatales.

Resoluciones y sanción económica

El Ministerio informó que la Resolución 001863 del 7 de noviembre de 2025, firmada por el Secretario General (e), Raúl Alfonso Gutiérrez Romero, definió el fallo que impuso la sanción inicial. Posteriormente, la Resolución 002047 del 14 de noviembre de 2025 resolvió los recursos presentados por las partes, confirmando la medida. Esta decisión quedó en firme el 18 de noviembre de 2025.

La sanción contempla una multa de USD 8.956.468,35 y la orden de devolver el pago anticipado por USD 13.586.872,47. En caso de que el contratista no realice la devolución, el cobro se realizará a través de la aseguradora, conforme al plazo de 15 días estipulado y a lo señalado en el artículo 1080 del Código de Comercio.

 

Ejecución parcial de recursos anticipados

De los USD 16.231.700,19 entregados como pago anticipado por el Ministerio, solo USD 2.644.827,72 fueron legalizados mediante bienes y servicios asociados a uno de los anexos contractuales. El resto del valor deberá ser reintegrado según la medida adoptada por la cartera de Defensa.

Garantías de debido proceso y defensa

El Ministerio subrayó que toda la actuación se llevó a cabo bajo estricto cumplimiento del debido proceso, garantizando el derecho de defensa tanto a la empresa contratista como a la aseguradora Berkley International Seguros Colombia S.A. Ambas partes presentaron sus descargos en los tiempos establecidos y participaron en la audiencia contemplada en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011.

Le puede interesar: CNE sancionó la campaña Petro Presidente por violación de topes electorales

Compromiso institucional con la transparencia

Finalmente, el Ministerio de Defensa reiteró su compromiso con la transparencia, la legalidad y la protección del interés público en la ejecución de todos los contratos estatales, asegurando que continuará ejerciendo controles estrictos para garantizar el adecuado uso de los recursos públicos.

 

Creado Por
Kienyke.com
Ministerio de Defensa
Noticias Colombia
Coyuntura Nacional
Siga a KIENYKE en Google News
Siga nuestro canal de WhatsApp
Más KienyKe
Tendencias
¿Está en riesgo la propiedad intelectual de La Fina?
Mantequilla
La disputa entre La Fina y Pollo Colombiano reabre el debate sobre la gestión estratégica de la Propiedad Intelectual y los riesgos que enfrentan las marcas en un mercado cada vez más competitivo.
Colombia
Gobierno anuncia proyecto de ley para frenar fabricación de fentanilo
el ministro de Justicia (e), Andrés Idárraga, y el ministro del Interior, Armando Benedetti
El Gobierno anunció más controles a seis precursores del fentanilo y una ley para penalizar su fabricación y porte, en clave preventiva frente a esta droga.
Kién es Kién
Juan Guillermo Zuluaga: el niño que vendía empanadas, que logró ser alcalde, y ahora quiere ser presidente
Juan Guillermo Zuluaga en entrevista con Adriana Bernal
Su vida empezó en movimiento: mudanzas, oficios de calle y una madre que decidió cambiar el destino. Aquí recuerda su historia antes de la política.
Colombia
“Esperamos seguir siendo aliados del desarrollo”: Presidente del FGA Fondo de Garantías
David Bocanument, presidente de FGA Fondo de Garantías.
La calificadora resaltó la implementación de soluciones de inteligencia artificial que mejoraron la eficiencia dentro del modelo de negocio, siendo pieza clave en un contexto económico marcado por la reactivación del crédito.
Kien Opina
Helmuhd Luvin Moreno Guevara
Jue, 27/11/2025 - 11:57
Batería al 100%
Helmuhd Luvin Moreno Guevara
Mario Huertas
Jue, 27/11/2025 - 11:24
¿Infiltración guerrillera o toma definitiva del poder?
Mario Huertas
David Bocanument
Jue, 27/11/2025 - 08:59
Antes de comprar, respire: cómo cerrar el año sin ahogarse en deudas
David Bocanument
Federico Arellano Mendoza
Jue, 27/11/2025 - 08:41
36 años de impunidad y contando...
Federico Arellano Mendoza