Un reporte publicado este martes por el medio sueco Expressen abrió un nuevo capítulo alrededor de la vida de la primera dama Verónica Alcocer. El periodista del diario la grabó mientras caminaba por Gamla Stan, en Estocolmo, acompañada del empresario Manuel Grau Pujadas, de origen catalán-colombiano. Ambos fueron filmados al salir de una tienda y, ante las preguntas sobre su vida privada, Alcocer evitó responder alegando que “no habla inglés”, mientras Grau intervino para frenar la grabación.

Los vínculos entre Alcocer y Grau no son nuevos

La presencia de Grau junto a Alcocer en Suecia no sorprendió a quienes conocen el círculo cercano de la primera dama. El empresario había sido nombrado por el presidente Gustavo Petro como miembro de la junta directiva de Central de Inversiones S. A. (CISA), entidad adscrita al Ministerio de Hacienda encargada de administrar activos públicos. Además, recibió la nacionalidad colombiana en noviembre de 2022 mediante orden presidencial, pese a que —según denuncias— no cumplía todos los requisitos legales.

Grau Pujadas también es reconocido por su cercanía con Xavier Vendrell, empresario catalán vinculado en España a investigaciones por corrupción y señalado en Colombia por su presunta participación en la financiación de la campaña Petro Presidente. Ambos empresarios recibieron nacionalidad colombiana otorgada por Petro.

Red empresarial y negocios en Colombia

Los nombres de Grau y Vendrell aparecen asociados a Barcelona Export Group, compañía que en 2013 obtuvo un contrato de $940 millones, con adiciones por $315 millones, cuando Petro era alcalde de Bogotá. El objeto del contrato fue el diseño del cambio de fachada de una oficina de la ETB.

Esa misma empresa impulsa el proyecto Torre Barcelona, un edificio de residencias estudiantiles operadas por Smart Rooms, firma en la que figura Grau. El empresario, además, ha hecho parte de las comitivas de la primera dama en viajes a Italia, durante una audiencia con el papa Francisco, y en encuentros en Venezuela con Nicolás Maduro y Cilia Flores.