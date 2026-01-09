La Misión de Observación Electoral (MOE) alertó este viernes, tras el primer mes de campaña al Congreso 2026, la ciudadanía no puede consultar públicamente los reportes de ingresos y gastos en Cuentas Claras, el aplicativo del Consejo Nacional Electoral (CNE). La advertencia hace parte de su primer informe de observación, con corte del 8 de diciembre de 2025 al 8 de enero de 2026.

Para la MOE, la falta de acceso limita una verificación básica: conocer el origen, el monto y el destino de los recursos que se están moviendo en el arranque de las campañas. Sin esa ventana, el control ciudadano se debilita y también se reduce la posibilidad de hacer cruces independientes sobre qué campañas están reportando y con qué consistencia.

Cuentas Claras: sin módulo público para Congreso 2026

El informe sostiene que el módulo de consulta pública para las legislativas no aparece habilitado y que lo último visible correspondería a un proceso distinto al de Congreso 2026. En la práctica, esto deja sin un insumo mínimo a ciudadanía, veedurías y equipos de seguimiento para contrastar aportes, rubros de gasto y ritmos de reporte, justo en la fase de organización territorial y propaganda inicial.

Firmas y comités: un vacío de trazabilidad

La MOE también advierte que no hay información pública sobre la financiación de los grupos significativos de ciudadanos que recolectaron firmas para inscribir listas. En este corte, menciona 28 listas al Senado y 33 a la Cámara. Sin consulta pública, dice el informe, no es posible verificar de forma abierta si los comités cumplieron plazos y obligaciones de reporte definidos por el CNE, incluso en casos donde la inscripción no se formalizó.

Pauta digital: lo que sí se puede rastrear

Como verificación paralela, la MOE monitoreó publicidad digital a partir de la Biblioteca de Anuncios de Meta. Reportó más de $300 millones en anuncios en Facebook e Instagram entre el 7 de diciembre de 2025 y el 5 de enero de 2026, pagados por 78 cuentas que promocionan candidaturas, considerando aquellas con inversión igual o superior a $1 millón. El subdirector Frey Muñoz señaló que el dato muestra el volumen del gasto, pero que para contrastarlo se requiere revisar más de 2.000 anuncios y contar con información oficial de las campañas.

¿Qué le pide la MOE al CNE?

Las recomendaciones se concentran en abrir datos y facilitar el seguimiento: habilitar la consulta pública de Cuentas Claras, publicar información en formatos abiertos y procesables, divulgar ingresos y gastos de comités de firmas, y emitir un reporte técnico sobre el estado de la plataforma y el avance de los reportes. La MOE anunció que hará seguimiento mensual a la financiación de campañas durante 2026 y reiteró que una rendición de cuentas oportuna y accesible ayuda a prevenir riesgos y sostener la confianza ciudadana.