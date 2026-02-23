No existe evidencia de fraude en elecciones, según procurador Eljach

El procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, se pronunció sobre las recientes controversias en torno a la organización de las elecciones legislativas y presidenciales y afirmó que, hasta el momento, no existe evidencia que permita concluir que haya irregularidades en la gestión del registrador nacional, Hernán Penagos.

Las declaraciones se dan en medio de la tensión generada por los señalamientos del presidente Gustavo Petro, quien ha advertido sobre un supuesto “riesgo de fraude electoral” de cara a los comicios del próximo 8 de marzo.

“Con una presencia activa en sus eventos, incluyendo los simulacros, que es el más reciente, no hemos encontrado evidencia alguna que permita concluir con carácter definitivo que hay alguna irregularidad en lo que viene haciendo el señor registrador”, señaló Eljach durante una rueda de prensa.

Lea aquí: Registraduría auditará software electoral para garantizar transparencia en elecciones

Cruce de señalamientos por el riesgo de fraude

La controversia se intensificó luego de que el presidente Petro, durante una manifestación realizada el 19 de febrero en la Plaza de Bolívar, afirmara que existe “100% de riesgo de fraude electoral”. En ese mismo escenario, el mandatario cuestionó que la Registraduría Nacional del Estado Civil no habría cambiado un “software vulnerable” utilizado para el cómputo de votos.

El jefe de Estado recordó un fallo del Consejo de Estado que, hace más de una década, ordenó modificar el sistema tras detectarse irregularidades que afectaron a partidos políticos. Según Petro, la entidad no habría cumplido plenamente esa orden.

Ante esos señalamientos, el registrador Penagos respondió que el sistema de escrutinio nacional fue renovado hace cuatro años y que actualmente opera con un software diferente, propiedad de la firma española Indra. “Nadie le va a decir a la Registraduría cómo llevar a cabo las elecciones”, afirmó.

Rol de la Procuraduría y “paz electoral”

En medio del cruce de versiones, Eljach explicó que la Procuraduría ha mantenido una vigilancia activa en los procesos preparatorios, incluyendo simulacros técnicos y operativos, como parte de su estrategia de “paz electoral”.

El procurador enfatizó que, hasta ahora, no se han encontrado pruebas que respalden las denuncias de fraude. Sus declaraciones buscan enviar un mensaje de tranquilidad institucional a pocos días de que los colombianos acudan a las urnas para elegir al Congreso y participar en consultas interpartidistas.

Debate sobre testigos militares

Eljach también se refirió a una propuesta planteada por el presidente Petro sobre la posibilidad de que miembros de las Fuerzas Militares actúen como testigos electorales. Para el jefe del Ministerio Público, se trata de un tema “controversial” debido a la cercanía que tendrían con las urnas.

“Hay sectores más independientes, como por ejemplo los estudiantes universitarios o los del último año. Pero hasta donde yo entiendo, no hacen falta jurados para las votaciones ni hacen falta testigos”, indicó.

La discusión evidencia la tensión existente entre el Ejecutivo y otros jefes de organismos del Estado en un momento clave del calendario electoral. Mientras el Gobierno insiste en advertir riesgos, los órganos de control y la autoridad electoral sostienen que el proceso avanza con garantías y bajo supervisión institucional.