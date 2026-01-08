Elecciones 2026: seis candidatos por firmas superan umbral, seis no

Se conoció un primer balance de las firmas alcanzadas para la carrera presidencial de 2026: seis aspirantes ya cumplen el umbral de firmas válidas y otros seis no lo alcanzan, por ahora. El proceso sigue abierto y el reporte definitivo se publicará el 21 de enero de 2026.

Un primer corte en la ruta por firmas

La vía de grupos significativos de ciudadanos se ha convertido en un camino frecuente para entrar a la contienda. En esta etapa, la Registraduría revisa un volumen poco común: más de 28 millones de apoyos radicados por 22 comités. Este reporte no cierra la puerta de forma definitiva, pero sí marca quiénes ya pasaron el filtro mínimo y quiénes deben esperar el cierre total de la revisión.

¿Quiénes ya superaron el umbral?

Según las primeras certificaciones conocidas, cumplieron el requisito de firmas válidas: Aníbal Gaviria, Mauricio Cárdenas, Santiago Botero, David Luna, Mauricio Lizcano y Vicky Dávila.

El umbral no es simbólico: corresponde al 3% de los votos válidos de la elección presidencial anterior, un piso cercano a 635.000 firmas válidas.

¿Quiénes no alcanzan el requisito? por ahora

En el mismo corte, la entidad reportó que no cumplen el requisito: Pedro Agustino Rosado Escorcia, Mihály Flandorffer Peniche, Alexander Francisco Henao Otálora, Ernesto Sánchez Herrera, Henry Humberto Martínez Sánchez y Pedro Pablo Díaz García.

¿Qué falta por revisar?

Este resultado es parcial: la Registraduría ha revisado, al menos, 12 de los 22 comités que radicaron firmas, así que todavía quedan campañas en verificación. La certificación funciona como una habilitación técnica dentro del trámite, pero la decisión se notifica mediante acto administrativo y puede ser controvertida dentro de cinco días hábiles posteriores a la notificación.

Un filtro técnico con lectura política

La revisión de firmas también funciona como termómetro de organización: muestra qué campañas tienen capacidad de recolección, estructura de comités y operación territorial sin el respaldo formal de un partido. En paralelo, el registrador Hernán Penagos ha señalado irregularidades detectadas en algunos paquetes (como formularios en blanco o fotocopias), lo que aumenta la presión por controles más finos y resultados verificables.

Con este primer corte, la contienda suma un dato concreto: seis campañas ya pasaron el umbral y seis quedaron por fuera en esta etapa, mientras el resto espera el cierre del proceso el 21 de enero de 2026.