Casa Blanca dice no tener constancia de invitación de Petro a Trump

Jue, 11/12/2025 - 16:08
Trump descartó ante la prensa que planee hablar pronto con Petro, argumentando que este "ha sido bastante hostil con Estados Unidos".
Créditos:
EFE.

La Casa Blanca dijo no estar al tanto de una supuesta invitación del presidente de Colombia, Gustavo Petro, para que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, visite su país, pero aseguró que al republicano no le gustan los comentarios de su homólogo colombiano.

Así lo afirmó la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, el día después de que Trump advirtiera a Petro de que será "el siguiente", en alusión a la presión que su Gobierno está ejerciendo contra el mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro.

"No he oído hablar de esa invitación. Dejaré que el presidente hable directamente sobre si la consideraría. Pero en cuanto a sus comentarios de ayer hacia el presidente Petro, ha estado diciendo cosas muy alarmantes y francamente insultantes hacia Estados Unidos, y al presidente no le gusta", aseguró Leavitt durante una rueda de prensa.

La semana pasada, a través de un mensaje en X, Petro invitó a Trump a que visite Colombia para enseñarle cómo se destruyen laboratorios de cocaína, después de que el republicano advirtiera que cualquiera que produzca y trafique drogas hacia Estados Unidos "está sujeto a ataques".

"Venga señor Trump a Colombia, lo invito, para que participe en la destrucción de los 9 laboratorios diarios que hacemos para que no llegue cocaína a EE.UU.", manifestó.

El miércoles, Trump descartó ante la prensa que planee hablar pronto con Petro, argumentando que este "ha sido bastante hostil con Estados Unidos".

"Espero que me esté escuchando. Será el siguiente", agregó Trump, en referencia a la campaña de presión estadounidense contra Maduro, al que acusa de liderar una red internacional del narcotráfico.

El líder estadounidense afirmó que Petro "va a tener grandes problemas si no se da cuenta" que Colombia está "produciendo mucha droga".

Por su parte, el mandatario colombiano, en respuesta a Trump, aseveró que el republicano "está desinformado" sobre el país.

"Trump es un hombre muy desinformado de Colombia. Es una lástima porque desecha el país que más sabe de tráfico de cocaína. Parece que sus interlocutores lo engañan por completo", expresó Petro.

La Administración estadounidense retiró en septiembre a Colombia de la lista de países que cooperan en el combate contra las drogas y posteriormente sancionó a Petro, al que acusó de ser un "líder del narcotráfico". 

Creado Por
Agencia EFE
Donald Trump
Gustavo Petro
Gobierno Nacional
Coyuntura Nacional
