El Gobierno colombiano calcula que cerca del 37 % de los integrantes del Estado Mayor Central (EMC), la principal disidencia de las antiguas FARC liderada por alias "Iván Mordisco", serían menores de edad reclutados de forma forzada. Así lo informó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, durante el debate de moción de censura en su contra en el Congreso.

"Calculamos que las disidencias de Mordisco podrían tener alrededor, en algunos sectores, de casi un 37 % de menores", dijo el ministro al exponer el alcance del reclutamiento infantil en esa estructura armada.

Comparación con otros grupos armados

Sánchez Suárez señaló que el Estado Mayor de los Bloques y Frentes (EMBF), disidencia comandada por alias "Calarcá", tendría alrededor de un 15 % de menores combatientes en sus filas. En el caso de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), el estimado oficial se sitúa cerca del 10 %, mientras que en el Clan del Golfo, principal organización criminal del país, rondaría el 5 %.

El ministro insistió en que el enfoque no puede quedarse solo en las cifras. "Eso que vemos es el efecto, no la causa. ¿Por qué surge esta amenaza? ¿Será por la fuerza pública? Son muchas causas, una de ellas podría uno decir que es la corrupción, que quita oportunidades", afirmó, al vincular el reclutamiento con factores estructurales en los territorios.

Aumento del reclutamiento y uso de redes sociales

En Colombia, en promedio, cada 20 horas un menor de edad es reclutado o utilizado en el conflicto armado. De acuerdo con Unicef, entre 2019 y 2024 este fenómeno se habría incrementado en torno a un 300 %, en paralelo con el uso de las redes sociales como herramienta para contactar y alistar a adolescentes.

Aunque el rastreo de los casos de reclutamiento forzado es complejo, las estimaciones oficiales señalan que más de la mitad de los episodios se concentran en el departamento del Cauca, una de las zonas históricamente más golpeadas por la violencia y la disputa entre grupos armados.

Según cifras de la Defensoría del Pueblo, al menos 123 niños, niñas y adolescentes fueron reclutados entre enero y septiembre de este año por organizaciones ilegales en diferentes regiones del país.

Bombardeos, menores muertos y debate sobre el DIH

El tema tomó más fuerza luego de la orden del presidente Gustavo Petro de realizar varios bombardeos contra el Estado Mayor Central desde octubre. En esas operaciones murieron al menos 12 menores de edad que hacían parte de las filas de esa disidencia, lo que desató un debate nacional sobre el cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario (DIH), la responsabilidad del Estado y el papel de los grupos armados en el reclutamiento.

Frente a las críticas, el ministro de Defensa recalcó que las víctimas no eran civiles ajenos al conflicto. "Qué pena, aquí no estamos hablando de niños. Estamos hablando de menores combatientes, no estamos atacando ningún jardín infantil", sostuvo Sánchez Suárez al justificar las operaciones militares contra esos campamentos.