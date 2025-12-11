Lo que durante meses circuló como un rumor en redes sociales, hoy es una realidad confirmada con fecha y hora: el Inter Miami CF, flamante campeón de la MLS, enfrentará al Atlético Nacional en un partido amistoso de pretemporada el sábado 31 de enero de 2026 en el Estadio Atanasio Girardot.

El evento, denominado "El Partido de la Historia", será la segunda escala de la gira de pretemporada del campeón norteamericano por Sudamérica y representa un hito sin precedentes para el fútbol colombiano.

Una Gira de Campeones con Parada Obligada en Colombia

El Inter Miami llega a Medellín en su momento de mayor brillo, recién coronado como campeón de la MLS Cup 2025, un logro donde la figura de Messi fue determinante.

Según declaraciones del presidente de Atlético Nacional, Sebastián Arango, el encuentro sirve para "demostrar que Atlético Nacional es un club de talla internacional" y ofrece una oportunidad única para el fútbol local de medirse ante algunos de los mejores jugadores del mundo en un escenario de alto nivel. La elección de Colombia como destino estratégico se debe a la pasión de su afición y a la calidad histórica de su contendor.

El Duelo de Leyendas: La Constelación de la MLS vs. el Corazón Verdolaga

El cartel del partido es de lujo absoluto y promete un espectáculo inolvidable.

Por el Inter Miami: Se confirmó la presencia de la constelación de estrellas encabezada por el propio Lionel Messi , acompañado de leyendas como Luis Suárez, Sergio Busquets y Jordi Alba . También se espera la presencia de la figura de la selección argentina Rodrigo De Paul .

Frente a ellos, el Nacional alineará a sus principales figuras, muchas de ellas con un profundo arraigo en la Selección Colombia, buscando dar la batalla en casa: el arquero David Ospina, el volante Matheus Uribe, y referentes como Jorman Campuzano, William Tesillo y Edwin Cardona.

René Higuita, emblema mundial del fútbol colombiano y actual embajador de Atlético Nacional, resumió la emoción general en sus declaraciones: "Enfrentar al mejor del mundo, para mí es una gran satisfacción... Todo es ganancia cuando uno enfrenta a los mejores. Esto es un espectáculo para Colombia, para Medellín, y vamos a disfrutar de una gran noche".