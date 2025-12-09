Inicio
Junior, finalista pese a caer ante Medellín; jugará ante Tolima

Mar, 09/12/2025 - 16:46
El 'Tiburón' perdió 2-1 ante Medellín, pero la derrota de Atlético Nacional ante América le dio el cupo a la final del Torneo Finalización.
Junior vs. Tolima: Final de la liga BetPlay
Créditos:
Edición KienyKe.com | Fotos: Liga Betplay

El Junior de Barranquilla se convirtió este lunes 08 de diciembre, en el segundo finalista de la liga colombiana de 2025 y disputará el título del Torneo Finalización con el Deportes Tolima a pesar de caer por 2-1 en su visita al Deportivo Independiente Medellín (DIM). La clasificación del onceno barranquillero se produjo en una definición dramática tras la derrota de su rival directo, el Atlético Nacional.

Fechas Confirmadas y Contexto de la Definición

La final de la Liga Colombiana 2025 tendrá como plato de fondo el pulso entre la tradición de la costa y la fortaleza del centro del país. El primer partido de la serie se disputará el próximo viernes 12 de diciembre en Barranquilla, con el Junior como local. La final de vuelta y la coronación se llevarán a cabo el martes 16 de diciembre en Ibagué, casa del Deportes Tolima.

Para llegar a esta instancia, el onceno Tiburón, dirigido por el técnico uruguayo Alfredo Arias, sufrió más de la cuenta. Pese a la derrota sufrida ante el DIM, el equipo terminó como líder del Grupo A y clasificó a la final gracias a que el Atlético Nacional cayó ante el América de Cali por 3-2 en el otro duelo del cuadrangular.

Con los resultados de este lunes, Junior finalizó con 11 puntos, seguido de Atlético Nacional, con 8, los mismos que América de Cali. El DIM cerró el grupo con 5 unidades.

El Camino y la Historia en Juego

La jornada comenzó con un Junior que lucía mejor y que solo requería de un empate para asegurar su pase. Sin embargo, el destino del partido cambió, obligándolo a depender del resultado ajeno. Mientras Nacional vivió su debacle en el clásico ante América, el DIM, pese a no llegar a la final, aseguró su cupo a la fase previa de la Copa Libertadores con su victoria ante Junior.

La final promete un duelo de grandes aspiraciones: si Junior se corona, ganará su undécima estrella en la historia del club, mientras que si Deportes Tolima es quien alza la copa, sumará su cuarto campeonato de liga, consolidándose como un equipo protagonista en la década.

En el otro cuadrangular, el B, el Tolima había asegurado su cupo anticipadamente y cerró la fase con una victoria 1-0 sobre Fortaleza. Santa Fe igualó 0-0 con Bucaramanga en partidos que solo sirvieron como trámite.

Creado Por
Redacción Kienyke.com
