Los Latin Brothers gratis en Bogotá: cita imperdible en el Festival Centro

Dom, 25/01/2026 - 08:00
La legendaria orquesta de salsa llega a La Media Torta el 31 de enero en el marco de la gran fiesta sonora de Bogotá.
Los Latin Brothers gratis en Bogotá: cita imperdible en el Festival Centro
Créditos:
Cortesía: Festival Centro

Del 29 de enero al 1 de febrero de 2026, Bogotá se convertirá en el epicentro de la diversidad musical con una nueva edición del Festival Centro, liderado por la Fundación Gilberto Alzate Avendaño (FUGA). El evento, que celebra 17 años de historia, tendrá como uno de sus platos fuertes la presentación de 'The Latin Brothers', la icónica agrupación fundada por Julio Ernesto “Fruko” Estrada. El concierto se llevará a cabo el sábado 31 de enero a las 6:00 p. m. en el emblemático Teatro al Aire Libre La Media Torta, con entrada totalmente gratuita para todos los amantes de la salsa brava.

¿Sabías que esta orquesta fue el trampolín de leyendas como Joe Arroyo y Piper Pimienta? Fundada en 1974, la agrupación llega al escenario para interpretar himnos que han marcado la identidad colombiana como 'Las caleñas son como las flores' y 'Patrona de los reclusos'. Esta presentación forma parte de una maratón cultural que reunirá a 49 agrupaciones en un laboratorio sonoro donde convergen el rock, la electrónica, el pop y los ritmos tradicionales, consolidando a la ciudad bajo el lema "Bogotá, mi Ciudad, mi Casa".

A lo largo de su trayectoria, el Festival Centro ha convocado a más de 140.000 asistentes, reafirmándose como el primer gran evento del año en el calendario cultural del país. En 2026, la apuesta busca que las nuevas audiencias conecten con la herencia de los maestros de la salsa, permitiendo que géneros y generaciones dialoguen en un mismo espacio. La cita en La Media Torta promete ser una descarga de energía que pondrá a bailar a miles de ciudadanos en uno de los escenarios más tradicionales de la capital colombiana.

 

Cultura
