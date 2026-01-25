Próximo festivo en Colombia 2026: fechas y puentes confirmados

Los días festivos en Colombia se han consolidado como una oportunidad ideal para el descanso, el turismo y los viajes en familia, y el 2026 no será la excepción. De acuerdo con el calendario oficial, el país contará con 18 días festivos, distribuidos a lo largo del año, especialmente en los meses de enero, marzo, mayo, junio, julio, agosto, octubre, noviembre y diciembre.

Este panorama convierte al próximo año en uno de los más atractivos para quienes buscan organizar viajes cortos o aprovechar los llamados puentes festivos, una estrategia clave para optimizar el tiempo libre sin afectar de manera significativa la agenda laboral o académica.

El siguiente día festivo en el calendario colombiano será el lunes 23 de marzo, fecha en la que se conmemora el Día de San José, padre adoptivo de Jesús y patrono de la Iglesia católica. Aunque esta celebración religiosa se realiza tradicionalmente el 19 de marzo, en 2026 caerá jueves y, gracias a la Ley 51 de 1983 (Ley Emiliani), se trasladará al lunes más cercano, permitiendo un fin de semana largo.

El mes de abril traerá dos de las fechas más importantes del calendario religioso y turístico del país: los festivos de Semana Santa. En 2026, el Jueves Santo se celebrará el 2 de abril y el Viernes Santo el 3 de abril. A diferencia de otros festivos, estas fechas no se trasladan, lo que atrae a miles de turistas a diferentes regiones del país.

Once lunes festivos garantizarán múltiples puentes

De los 18 días festivos en Colombia, 11 caerán en lunes, lo que asegura varios puentes largos durante el año. Estos son:

Lunes 23 de marzo : Día de San José



Lunes 18 de mayo : Ascensión de Jesús



Lunes 8 de junio : Corpus Christi



Lunes 15 de junio : Sagrado Corazón de Jesús



Lunes 29 de junio : San Pedro y San Pablo



Lunes 20 de julio : Independencia de Colombia



Lunes 17 de agosto : Asunción de la Virgen



Lunes 12 de octubre : Día de la Raza o de la Diversidad Étnica y Cultural



Lunes 2 de noviembre : Día de Todos los Santos



Lunes 16 de noviembre : Independencia de Cartagena



Festivos que caerán viernes en 2026

Además de los lunes, el calendario incluye festivos en viernes, ideales para fines de semana largos:

3 de abril : Viernes Santo



1 de mayo : Día del Trabajo



7 de agosto : Batalla de Boyacá



25 de diciembre : Navidad



Junio, el mejor mes para pedir vacaciones

Los especialistas recomiendan planear con anticipación y organizar un presupuesto adecuado para aprovechar estos descansos. En particular, el mes de junio de 2026 se perfila como el más favorable para solicitar vacaciones, ya que cuenta con tres días festivos, lo que permite ampliar el tiempo de descanso.

A esto se suma que desde el 11 de junio comenzará la Copa Mundial de Fútbol 2026 y habrá receso escolar, factores que aumentan el interés por viajar durante ese periodo.