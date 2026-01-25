Canadá abre vacantes para colombianos con sueldos de hasta $13 millones

Trabajar en el exterior sigue siendo una de las principales metas de miles de colombianos que buscan mejores ingresos y estabilidad laboral. En ese contexto, Canadá vuelve a abrir sus puertas al talento nacional con una nueva convocatoria de empleo dirigida a perfiles técnicos, que ofrece salarios de hasta 13 millones de pesos mensuales.

La iniciativa es liderada por el Gobierno de Canadá en articulación con el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y su Agencia Pública de Empleo, y se desarrolla a través de la empresa canadiense Sterna Movilidad Internacional. Las vacantes están orientadas a trabajadores con formación técnica y experiencia práctica, uno de los perfiles más demandados actualmente en el país norteamericano.

¿Qué ofertas de empleo están disponibles en Canadá?

De acuerdo con la información publicada por la Agencia Pública de Empleo del SENA, en esta convocatoria se habilitaron vacantes en dos áreas técnicas, con condiciones laborales atractivas y contrato formal.

Técnico de servicio en mantenimiento de electrodomésticos

La empresa canadiense abrió cinco vacantes para el cargo de técnico de servicio en mantenimiento de electrodomésticos. El salario mensual es de 4.960 dólares canadienses, equivalentes a aproximadamente $13.538.716 pesos colombianos.

El contrato es a término fijo, con jornada laboral completa de lunes a viernes, entre las 8:00 a. m. y las 5:00 p. m. Además de las prestaciones legales vigentes en Canadá, la empresa cubrirá los tiquetes aéreos y brindará apoyo en la búsqueda de alojamiento.

Requisitos del cargo

Los aspirantes deben contar con título técnico en electrónica, electricidad o refrigeración, y acreditar una experiencia mínima de 48 meses, es decir, cuatro años.

Funciones principales

Entre las labores asignadas se encuentran la atención a clientes para identificar fallas, la revisión de manuales técnicos, el diagnóstico de componentes como condensadores y ventiladores, la elaboración de presupuestos y la verificación del funcionamiento de los equipos mediante instrumentos de medición.

Fechas de la convocatoria

Apertura: 26 de diciembre de 2025

Cierre: antes del 30 de enero de 2026

Ajustador de máquina inyectora de plástico

La segunda oferta corresponde a tres vacantes para el cargo de ajustador de máquina inyectora de plástico, con un salario mensual de 4.160 dólares canadienses, equivalentes a cerca de $11.585.600 pesos colombianos.

El contrato será a término fijo por tres años, con posibilidad de renovación, y la jornada laboral también será de tiempo completo, de lunes a viernes, en la ciudad de Quebec. La empresa asumirá el costo del tiquete aéreo y acompañará al trabajador en la búsqueda de vivienda.

Requisitos del cargo

Se exige título técnico o tecnológico en áreas como torno, fresa, CNC, mecanizado o fabricación metalmecánica, además de una experiencia mínima de cuatro años.

Fechas de la convocatoria

Apertura: 19 de diciembre de 2025

Cierre: antes del 30 de enero de 2026

¿Cómo aplicar a las vacantes en Canadá?

El SENA recordó que las postulaciones deben realizarse exclusivamente a través de la plataforma de la Agencia Pública de Empleo. Los interesados deben registrarse, buscar la vacante de su interés y completar el proceso en línea.

Es importante tener en cuenta que, aunque las convocatorias tienen fecha de cierre, las ofertas pueden inhabilitarse antes si se alcanza el número requerido de hojas de vida, por lo que se recomienda aplicar lo antes posible.