Países que deberán pagar un bono extra por la visa de EE.UU. desde enero

La visa americana es el documento que autoriza a ciudadanos extranjeros a ingresar legalmente a Estados Unidos por un periodo determinado y con un propósito específico. En el caso de las visas B1/B2, estas permiten viajar por turismo, negocios, visitas familiares, tratamientos médicos o asistencia a eventos, sin derecho a trabajar ni residir de manera permanente en el país.

A partir del 21 de enero de 2026, el Gobierno de Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump, implementará un cambio clave en este proceso migratorio. Algunos solicitantes deberán pagar un bono o fianza adicional de entre USD 5.000 y USD 15.000 como condición para optar por la visa, una medida que refuerza el endurecimiento de la política migratoria.

¿En qué consiste el bono extra para la visa de EE.UU.?

El bono no se exigirá de manera automática a todos los solicitantes. Será el funcionario consular quien, durante la entrevista, determine si la persona debe realizar el pago. Además, el desembolso no garantiza la aprobación de la visa, ya que la decisión final seguirá dependiendo del análisis del perfil del solicitante.

Según las autoridades estadounidenses, el objetivo de esta fianza es incentivar el cumplimiento del tiempo autorizado de estadía y reducir los casos de permanencia irregular en el país.

¿Cuáles son los países que deberán pagar la fianza?

De acuerdo con información del Departamento de Estado, un total de 38 países estarán sujetos a este requisito a partir del 21 de enero de 2026. La mayoría se encuentran en África, aunque también hay naciones de América Latina y Asia. La lista incluye a:

Angola, Antigua y Barbuda, Bangladesh, Benín, Bután, Botsuana, Burundi, Cabo Verde, República Centroafricana, Costa de Marfil, Cuba, Yibuti, Dominica, Fiyi, Gabón, Gambia, Guinea, Guinea Bissau, Kirguistán, Malawi, Mauritania, Namibia, Nepal, Nigeria, Santo Tomé y Príncipe, Senegal, Tayikistán, Tanzania, Togo, Tonga, Turkmenistán, Tuvalu, Uganda, Vanuatu, Venezuela, Zambia y Zimbabue.

Para muchos viajeros de estos países, el costo adicional podría volver inaccesible la visa estadounidense, aunque el Gobierno defiende la medida como un mecanismo de control migratorio.

¿Por cuáles aeropuertos se debe ingresar y salir de EE.UU.?

Quienes estén obligados a pagar el bono deberán ingresar y salir del país únicamente por aeropuertos específicos, entre ellos: Boston Logan, John F. Kennedy, Washington-Dulles, Newark Liberty, Atlanta, Chicago O’Hare, Los Ángeles y, en Canadá, Toronto Pearson y Montreal Trudeau.

¿Cómo se paga el bono y cuándo se devuelve el dinero?

El pago solo podrá realizarse tras la autorización de un funcionario consular, mediante la plataforma oficial Pay.gov del Departamento del Tesoro. El solicitante deberá diligenciar el Formulario I-352 y usar exclusivamente el enlace oficial suministrado por las autoridades.

El bono podrá ser reembolsado si el viajero sale de EE. UU. dentro del tiempo autorizado, si no viaja antes del vencimiento de la visa o si se le niega la entrada en el puerto de ingreso. Las autoridades advierten que no habrá reembolso si el pago se realiza sin autorización previa.