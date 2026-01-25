Inicio
Bad Bunny rindió homenaje a Yeison Jiménez en segunda fecha de conciertos en Medellín

Dom, 25/01/2026 - 08:27
En la segunda fecha de conciertos de Bad Bunny en Medellín, el puertorriqueño hizo este homenaje al fallecido Yeison Jiménez.
En la segunda noche de conciertos de Bad Bunny en Medellín, la música fue mucho más que un espectáculo: se convirtió en un puente emocional entre culturas, géneros y territorios. En el marco de su gira DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour, él protagonizó uno de los momentos más inesperados y comentados del show al rendir un sentido homenaje al fallecido cantante, Yeison Jiménez.

La sorpresa llegó cuando, en medio del repertorio, la banda de Bad Bunny interpretó de manera instrumental “El Aventurero”, uno de los temas más emblemáticos del artista de música popular. Lejos de una simple referencia, el tributo fue cuidadosamente construido: los acordes del cuatro puertorriqueño, instrumento tradicional del Caribe, le dieron un nuevo matiz a la canción, fusionando la esencia de la música popular colombiana con sonidos propios de Puerto Rico.

El resultado fue un momento cargado de simbolismo que emocionó al público del estadio. Dos universos musicales aparentemente distantes —el reguetón global y la música popular colombiana— se encontraron en una misma melodía, demostrando que la identidad musical latinoamericana puede dialogar sin fronteras.

¿A quién trajo de invitado Bad Bunny?

Después de que el viernes el conejo malo subió al escenario a Li Saumet, de Bomba Estéreo, muchos estaban a la expectativa de quién sería el invitado para el show de este sábado 24, pues resulta que fue nadie más y nadie menos que Arcángel, que ya había sido visto llegar a la capital antioqueña hace unos días.

Los dos boricuas interpretaron las siguientes canciones: 'Me acostumbré', 'Tú no vive así' y 'La jumpa'. Ahora, los fans están especulando desde ya en redes sobre quién acompañará a Bad Bunny en su último concierto en Medellín.

