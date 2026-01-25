En una contundente carta dirigida a los ministerios de Agricultura y de Comercio, la Federación Nacional de Arroceros (Fedearroz) solicitó la implementación urgente de medidas de protección para el sector frente a la masiva llegada de arroz blanco desde Ecuador. La comunicación, firmada por el gerente general Rafael Hernández Lozano, denuncia que tanto las importaciones legales como las ilegales están golpeando la estabilidad de los productores colombianos, poniendo en riesgo la rentabilidad de miles de familias que dependen de este cultivo en las regiones fronterizas y el interior del país.

¿Qué medidas específicas está pidiendo el gremio para evitar el colapso? La solicitud principal radica en incluir el arroz, de manera indefinida, en las medidas de retaliación comercial que el Gobierno Nacional adopte frente a las decisiones recientes del gobierno ecuatoriano. Además, Fedearroz insiste en la creación de un puerto único de ingreso para el cereal, una estrategia diseñada para centralizar el control y cerrar el paso a las importaciones informales que hoy cruzan la frontera terrestre sin registros sanitarios ni fiscales.

Esta petición surge en un contexto donde el gremio advierte que la porosidad de la frontera no solo facilita el contrabando, sino que también sirve de fachada para prácticas de lavado de activos. Al no tener un control estricto en los puntos de entrada, el arroz ecuatoriano entra evadiendo controles fitosanitarios, lo que representa una amenaza biológica para las plantaciones locales y una competencia desleal que desplaza el producto nacional de los principales centros de consumo.

Con esta misiva, Fedearroz traslada la presión al Ejecutivo para que se tomen decisiones políticas que blinden la soberanía alimentaria del país. El gremio espera una respuesta inmediata de los Ministerios de Comercio y Agricultura, advirtiendo que, de no controlarse el flujo de arroz desde el vecino país, el impacto en el precio pagado al productor y en el empleo rural podría ser devastador para el cierre del primer semestre de 2026.