La muerte de Alex Jeffrey Pretti, un ciudadano estadounidense de 37 años, ha reavivado la tensión en Mineápolis y el debate nacional sobre el uso de la fuerza por parte de agentes federales de migración en Estados Unidos. Él falleció el sábado tras recibir varios disparos de un agente de la Patrulla Fronteriza, en un incidente ocurrido en medio de protestas contra las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el enfermero fue abatido después de acercarse a los agentes portando una pistola semiautomática de 9 milímetros, aunque la institución no precisó si llegó a blandir el arma. Posteriormente, el DHS difundió una fotografía de la pistola que, asegura, pertenecía a la víctima.

No obstante, videos grabados por testigos y difundidos en redes sociales plantean serias dudas sobre la versión oficial. En las imágenes se observa a Pretti con un teléfono móvil en la mano mientras varios agentes intentan reducirlo. En menos de 30 segundos de forcejeo, uno de los oficiales abre fuego. En ningún momento se aprecia que el manifestante empuñe un arma, lo que ha generado fuertes cuestionamientos y pedidos de investigación independiente.

La reacción de la familia de Alex Pretti

Familiares de Pretti confirmaron que él poseía legalmente un arma de fuego y contaba con el permiso para portar un arma oculta en Minnesota, aunque aseguraron que nunca lo habían visto llevarla consigo durante protestas. En un comunicado difundido horas después del tiroteo, calificaron las explicaciones de las autoridades como “mentiras repugnantes”.

La familia se enteró de la muerte de Alex Pretti a través de una llamada de un periodista de Associated Press (AP). Según la agencia, tras la difusión de los videos, los parientes intentaron sin éxito obtener información oficial hasta que el médico forense del condado de Hennepin confirmó que existía un cuerpo que coincidía con su nombre y descripción.

Un contexto de creciente violencia en Mineápolis

El tiroteo ocurrió en un clima de alta tensión social debido a la intensificación de las redadas del ICE en la ciudad. Las protestas aumentaron tras la muerte, el pasado 7 de enero, de Renée Nicole Good, otra ciudadana estadounidense que fue abatida por un agente del ICE en Mineápolis. Con el caso de Pretti, ya son dos personas muertas a manos de agentes de migración en la ciudad.

Quién era Alex Pretti

Alex Pretti trabajaba como enfermero de cuidados intensivos en un hospital del Departamento de Asuntos de Veteranos. Un compañero, citado por The New York Times, lo describió como una persona de buen corazón, con sentido del humor y profundamente comprometida con su trabajo.

Nacido en Illinois y criado en Green Bay, Wisconsin, practicó fútbol americano, béisbol y atletismo durante su etapa escolar en Preble High School. En su adolescencia fue boy scout y cantó en el coro Green Bay Boy.

Se graduó en 2011 de la Universidad de Minnesota con una licenciatura en biología, sociedad y medio ambiente. Tras trabajar como científico investigador, decidió regresar a la universidad para formarse como enfermero titulado.

Vivía solo en un condominio ubicado a unos 3,2 kilómetros del lugar del tiroteo. Sus vecinos lo describieron como tranquilo y solidario. “Es una persona maravillosa. Tiene un gran corazón”, dijo una vecina a AP.

En su tiempo libre, Pretti disfrutaba de la naturaleza y el ciclismo, y estaba muy unido a su perro Joule, que murió hace un año. Días antes de su fallecimiento, contó a sus padres que había dejado una propina de 100 dólares a un trabajador latino que reparó la puerta de su garaje.

Indignación por las políticas migratorias

De acuerdo con sus allegados, Alex Pretti estaba profundamente indignado por las políticas migratorias del gobierno de Donald Trump y por las operaciones del ICE tanto en Mineápolis como en el resto del país. Esa preocupación lo llevó a participar activamente en las protestas tras la muerte de Renée Good.

“Amaba este país, pero odiaba lo que cierta gente le estaba haciendo”, declaró su madre, Susan Pretti, a AP. Su padre, Michael Pretti, añadió que su hijo se preocupaba por los más vulnerables y consideraba injustas las prácticas de detención. “Pensaba que era terrible secuestrar niños o agarrar a la gente de la calle”, afirmó.

Semanas antes del tiroteo, sus padres habían hablado con él sobre los riesgos de manifestarse. “Le dijimos que protestara, pero que no se involucrara demasiado. Él dijo que lo sabía”, recordó su padre.