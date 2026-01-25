Petro presenta condiciones para reunión en Ecuador

Seguridad portuaria y narcotráfico, eje de la propuesta

El presidente explicó que para Colombia la seguridad en la frontera y en los puertos ha sido una prioridad, y recordó que en los últimos meses las autoridades colombianas han capturado a varios líderes de organizaciones criminales ecuatorianas que operaban en el país.

Según Petro, el crecimiento de las rutas del narcotráfico por los puertos del Pacífico no solo fortalece a las mafias, sino que también alimenta un circuito de contrabando internacional que podría derivar en un problema aún más grave: el aumento del tráfico de drogas y precursores químicos hacia Estados Unidos.

En ese contexto, el mandatario alertó que el uso de infraestructuras portuarias para actividades ilegales termina distorsionando el comercio legal y afecta directamente las relaciones económicas entre ambos países.

Radar en Ipiales y cooperación “antimafiosa”

Como parte de la estrategia de control, Petro informó sobre la instalación de un radar ultramoderno de seguridad aérea en Ipiales, Nariño, cuyo objetivo será detectar rutas aéreas utilizadas para el contrabando y el narcotráfico en la frontera sur.

Además, reveló que durante un encuentro con una delegada del Gobierno ecuatoriano, en el marco de la inauguración del Centro de Coordinación de Inteligencias en Manaos, Ecuador aceptó la política “antimafiosa” propuesta por Colombia, orientada a combatir de manera conjunta a las redes criminales transnacionales.

La posición de Petro se conoce luego de que Ecuador informara, el viernes 23 de enero, que no podrá asistir a la reunión planteada por Colombia debido a compromisos previos con una misión de seguridad extranjera.